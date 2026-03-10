La recaudación en Asturias del IRPF aumentó un 65% desde 2019 y el PP denuncia la "voracidad tributaria" de Barbón
El diputado Andrés Ruiz reclama deflactar la tarifa autonómica y acusa al Gobierno regional de sostener el aumento de ingresos en la inflación y la subida del precio de la vivienda
El Partido Popular ha denunciado este martes que la recaudación del tramo autonómico del IRPF en Asturias aumentó un 65% desde 2019 y sitúa ese incremento como uno de los principales ejemplos de la “voracidad recaudatoria tributaria” del Gobierno de Adrián Barbón. El diputado regional Andrés Ruiz ha afirmado que ese impuesto aportó 1.645 millones de euros en 2025, frente a los 1.000 millones registrados hace seis años.
Ruiz sostuvo que este crecimiento de la recaudación se produjo en un contexto marcado por la inflación acumulada desde 2019, que cifró en casi el 25%. A su juicio, ese encarecimiento del coste de la vida elevó los ingresos tributarios sin que se haya producido una mejora real del poder adquisitivo de los contribuyentes asturianos.
Rebaja tributaria
El parlamentario popular vinculó ese incremento de la recaudación a la negativa del Ejecutivo autonómico a deflactar la tarifa del IRPF y a revisar los tipos impositivos. Según señaló, las subidas salariales registradas en los últimos años no se tradujeron en una mayor capacidad económica de las familias, pero sí las empujaron a pagar más impuestos.
En ese sentido, el diputado del PP afirmó que la evolución del IRPF refleja una política fiscal que, en su opinión, carga sobre los ciudadanos el peso de la inflación. “Uno de cada cuatro euros se ha esfumado del bolsillo de los asturianos”, señaló Ruiz, que consideró que esa pérdida de capacidad de compra está siendo aprovechada por el Principado para elevar sus ingresos.
Inflación y vivienda
Junto al IRPF, Ruiz enmarcó su crítica en el aumento del precio de la vivienda, que situó en un 48% desde 2019. Según indicó, esa evolución también "está impulsando otros tributos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales", cuya recaudación pasó de 90 a 177 millones de euros en ese periodo.
El diputado popular aseguró que el Ejecutivo autonómico está sosteniendo su crecimiento presupuestario sobre “el drama de las familias asturianas”, tanto por el encarecimiento de la cesta de la compra como por las dificultades de acceso a la vivienda. Frente a esa situación, defendió medidas como acompasar el IRPF a la inflación, eliminar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes y colectivos vulnerables y adaptar la fiscalidad de empresas y autónomos para favorecer la actividad económica.
