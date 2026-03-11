El PP examinará a cuatro consejerías en la Junta por incumplir las inversiones prometidas en el Presupuesto

El Partido Popular someterá a cuatro consejerías del Gobierno a examen parlamentario para dar explicaciones por la baja ejecución presupuestaria. El diputado popular Luis Venta sostuvo este martes que los datos conocidos la semana pasada, publicados por LA NUEVA ESPAÑA, reflejan una «gestión vergonzosa», al tiempo que acusó al Gobierno de Adrián Barbón de «haber dejado sin ejecutar 1.300 millones en los últimos tres años".

El PP abrió el debate de la ejecución presupuestaria al denunciar por bajas las cifras del pasado año, que situaban en un 56,6% las cifras de ejecución de las inversiones a finales del año. A ello se suma la crítica también de los populares por el aumento de recaudación fiscal en los últimos años.

«Este es un gobierno piraña que devora los bolsillos de los asturianos», llegó a afirmar Venta Cueli. El diputado popular cuestionó también los argumentos empleados por el consejero de Hacienda para defender las cifras de ejecución: «Guillermo Peláez pasará a la historia por sus simplezas, sus dichos y sus meteduras de pata», aseveró Venta.

El foco del PP se pone sobre las cuatro consejerías que han registrado los peores datos de ejecución presupuestaria en el ejercicio anterior. Según refirió Venta, el gobierno asturiano «dejó sin ejecutar 466 millones de euros».

En Salud, el PP asegura que la ejecución de inversiones se quedó en el 52%. En Educación, dijo, alcanzó el 59% lo que resulta "especialmente grave cuando se habla de problemas de seguridad en casi 300 colegios".

La tercera consejería que será interpelada por los populares será la de Bienestar Social. «¿Qué más podemos decir de esta consejería atascada en la dependencia y que en el ERA solo ejecutó lo pactado en un 6%?», subrayó el diputado. Sin embargo el principal foco estará en la consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, en manos de IU. «Todos hablan del principal problema para los asturianos y para los españoles, que es la vivienda, pero es aquí que el consejero Zapico se deja en el cajón 100 millones de euros», señaló el diputado del PP.