Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El PP plantea la reprobación en la Junta a la consejera Del Arco: «Es un desastre»

La iniciativa se debatirá en Pleno y la diputada Covadonga Tomé aún no ha decidido su voto

Marta del Arco

Marta del Arco / Efe

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El Partido Popular reclamará en el próximo pleno de la Junta General la reprobación y el cese de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, a la que responsabiliza de la situación del sistema de dependencia en Asturias.

Así lo anunció este martes el diputado popular Luis Venta tras la Junta de Portavoces, donde avanzó que el grupo llevará una iniciativa de orientación política al Gobierno centrada en la gestión de la consejería.

Venta sostuvo que la situación del sistema es consecuencia directa de la gestión del departamento y defendió que la consejera debe asumir responsabilidades políticas.

«Pediremos el cese y la reprobación de la consejera del Arco, una consejera que con su gestión ha dejado abandonados a miles de asturianos en espera de valoración de dependencia», afirmó.

Se trata de una reclamación que defenderán los partidos de la derecha, como Vox y Foro.

La mirada se dirige inevitablemente a la diputada Covadonga Tomé, sostén parlamentario del Gobierno y que, sin embargo, no ha evitado ocasiones para cuestionar la gestión en el área de Derechos Sociales.

Noticias relacionadas

Fuentes parlamentarias próximas a la diputada recalcaron que la decisión no está tomada. En todo caso, la votación para reprobar a la consejera está prevista la próxima semana.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
  2. Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
  3. Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
  4. Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
  5. Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
  6. Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
  7. Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
  8. Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias

El PP plantea la reprobación en la Junta a la consejera Del Arco: «Es un desastre»

El PP plantea la reprobación en la Junta a la consejera Del Arco: «Es un desastre»

El PP examinará a cuatro consejerías en la Junta por incumplir las inversiones prometidas en el Presupuesto

El PP examinará a cuatro consejerías en la Junta por incumplir las inversiones prometidas en el Presupuesto

El PSOE sella el pacto de gobierno con IU y ve margen para frenar más universidades privadas

Sandra Camino quiso ser Connie Sellecca en "Hotel" y acabó en la Junta con paso firme de tacón: "El día que despegue el zapato del suelo, lo dejo"

Sandra Camino quiso ser Connie Sellecca en "Hotel" y acabó en la Junta con paso firme de tacón: "El día que despegue el zapato del suelo, lo dejo"

La recaudación en Asturias del IRPF aumentó un 65% desde 2019 y el PP denuncia la "voracidad tributaria" de Barbón

La recaudación en Asturias del IRPF aumentó un 65% desde 2019 y el PP denuncia la "voracidad tributaria" de Barbón

El llamamiento "a la acción" de la Junta con motivo del 8M: "Defender la igualdad es defender la democracia, la libertad y la justicia social"

El llamamiento "a la acción" de la Junta con motivo del 8M: "Defender la igualdad es defender la democracia, la libertad y la justicia social"

Queipo (PP) denuncia “el descalabro absoluto” en la inversión del Principado en 2025 y afirma que el Gobierno solo ejecutó el 56%

Queipo (PP) denuncia “el descalabro absoluto” en la inversión del Principado en 2025 y afirma que el Gobierno solo ejecutó el 56%

Lidia Fernández y su familia tuvieron el fuego a 200 metros de casa y eso la marcó en los debates parlamentarios

Tracking Pixel Contents