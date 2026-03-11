El PP plantea la reprobación en la Junta a la consejera Del Arco: «Es un desastre»
La iniciativa se debatirá en Pleno y la diputada Covadonga Tomé aún no ha decidido su voto
El Partido Popular reclamará en el próximo pleno de la Junta General la reprobación y el cese de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, a la que responsabiliza de la situación del sistema de dependencia en Asturias.
Así lo anunció este martes el diputado popular Luis Venta tras la Junta de Portavoces, donde avanzó que el grupo llevará una iniciativa de orientación política al Gobierno centrada en la gestión de la consejería.
Venta sostuvo que la situación del sistema es consecuencia directa de la gestión del departamento y defendió que la consejera debe asumir responsabilidades políticas.
«Pediremos el cese y la reprobación de la consejera del Arco, una consejera que con su gestión ha dejado abandonados a miles de asturianos en espera de valoración de dependencia», afirmó.
Se trata de una reclamación que defenderán los partidos de la derecha, como Vox y Foro.
La mirada se dirige inevitablemente a la diputada Covadonga Tomé, sostén parlamentario del Gobierno y que, sin embargo, no ha evitado ocasiones para cuestionar la gestión en el área de Derechos Sociales.
Fuentes parlamentarias próximas a la diputada recalcaron que la decisión no está tomada. En todo caso, la votación para reprobar a la consejera está prevista la próxima semana.
