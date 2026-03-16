El Gobierno de Asturias trabaja en una nueva ley que prevé aprobar antes de verano y con la que espera lograr un consenso

El Gobierno de Asturias prevé aprobar antes de verano la ley de Hacienda. El consejero del área, Guillermo Peláez, explicó este lunes que su objetivo es que el Consejo de Gobierno pueda dar luz verde a la normativa antes de verano. “Esperamos que con ello dé tiempo a su tramitación en el marco de la legislatura”, explicó durante su comparecencia en comisión para hablar sobre la fiscalización de la Cuenta General del Principado del ejercicio 2024.

Una vez la ley sea aprobada por el Consejo de Gobierno, será enviada a la Junta General del Principado para su debate y votación. En ese sentido, Peláez señaló que se trata de una norma “técnica, necesaria y transversal” y, por tanto, espera que se pueda llegar a un "entendimiento" entre los grupos parlamentarios para lograr un "consenso".

Respecto a la tramitación, el diputado de Foro, Adrián Pumares, le plantó la posibilidad de que la ley sea presentada a los grupos parlamentarios ante de entrar a la Cámara, como ya se ha hecho en ocasiones anteriores. Esto permitiría, en su opinión, agilizar los plazos dado el carácter técnico de la misma.

A esta petición, Peláez anunció su voluntad de que la Sindicatura de Cuentas pueda hacer alegaciones antes de que inicie su tramitación parlamentaria.

También el síndico mayor, Roberto Fernández Llera, que compareció antes que el consejero, insistió en la necesidad de aprobar cuando antes la nueva ley de Hacienda. Afirmó que falta “claridad y actualización del régimen económico, financiero y presupuestario” e insistió que la nueva norma debe ser tramitada “con eficacia y agilidad para que pueda ser aprobado en esta legislatura”.

Cuentas con mejoras, pero con recomendaciones pendientes

En su comparecencia, Peláez también anunció que se ha creado un nuevo servicio de control financiero de fondos agrícolas (FEADER), dotado con un interventor delegado y dos ayudantes. Esta medida facilitará el cumplimiento de los planes de auditoría y control financiero, al liberar la carga de la Intervención.

Asimismo, atendiendo al informe de la Sindicatura de Cuentas, afirmó que se habían producido avances en algunas anomalías contables y de gestión como el cambio de fórmula de pago del bono social o el salario social básico. Además, aseguró que se está en la “senda del cumplimiento” en lo que respecta al pago a proveedores.

Noticias relacionadas

Por su parte, Fernández Llera, aunque reconoció mejoras, insistió en que la Cuenta General del Principado sigue teniendo ciertos errores. Puso el foco en los préstamos a empresas públicas y afirmó que la memora contable sigue sin recoger toda la información exigida. “Nos preocupa que el Gobierno no siga las recomendaciones de la Sindicatura ni subsane las incidencias, porque el informe concluye que la mayor parte mantienen su vigencia”, lamentó.