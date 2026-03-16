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La alerta de los agentes de medio natural en Asturias ante el aluvión de jubilaciones anticipadas: "La vigilancia corre peligro, vamos camino del colapso"

Los trabajadores advierten de que la situación "amenaza" la vigilancia del entorno natural y eleva la interinidad a niveles "absolutamente desproporcionados"

Un agente del medio natural en Cangas del Narcea.

Un agente del medio natural en Cangas del Narcea. / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

“La vigilancia medioambiental en Asturias corre peligro”. Los agentes de medio natural advirtieron este lunes de la situación de riesgo que corre su sector ante el elevado número de jubilaciones anticipadas que prevén que se lleven a cabo este año tras la aprobación de la Ley 4/2024, de 8 de noviembre, básica de agentes forestales y medioambientales.

Los agentes estiman que puedan beneficiarse de esta medida en torno a setenta compañeros. Solo en los primeros meses del año ya se han producido unas veinte jubilaciones. La situación, aseguraron durante una rueda de prensa con la diputada Covadonga Tomé, “amenaza” la vigilancia del entorno natural y eleva la interinidad a niveles "absolutamente desproporcionados".

Según el portavoz de los trabajadores, Miguel Garrido, “el medio natural va a estar deficientemente protegido" y podrían incluso tener que recurrir a personal sin formación previa, lo que calificó como "una aberración". "Vamos camino del colapso", avisó.

Explicó que los agentes ya habían informado cuando se aprobó la ley de que “nos íbamos a encontrar en esta problemática”. Además, recordó que ejercen como “policía y custodia del medio natural” e insistió en que su sector necesita “tener estabilidad porque muchas acciones acaban en vía penal y necesitamos el respaldo de la Administración, y lo mejor es tener plaza fija”.

Miguel Garrido y Covadonga Tomé durante la rueda de prensa.

Miguel Garrido y Covadonga Tomé durante la rueda de prensa. / LNE

Actualmente, la interinidad del colectivo ya ronda el 40% y, si se suman los jubilados previstos, podría alcanzar el 60%. Por ello, Garrido reclamó la convocatoria “inmediata” de oposiciones y que se agilice la promoción interna al grupo B, pendiente de valoración de méritos.

También que se concrete la zonificación comarcal de los agentes, una medida que remarcó como necesaria para garantizar un colectivo profesional "bien organizado, que dé un servicio público adecuado y reduzca la precariedad".

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Por su parte, la diputada Covadonga Tomé criticó que no haya “ninguna estrategia” para compensar estas jubilaciones y anunció que este martes preguntarán en el Pleno al consejero de Medio Ambiente, Alejandro Calvo, “por qué está pasando esto”. “Hemos visto el papel importante que juegan recientemente en la comisión de Cerredo”, destacó.

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