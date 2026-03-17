El Principado reconoce el impacto de las jubilaciones de los agentes de medio natural, pero asegura que trabajan en paliarlas: "Era difícil de prever"

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, reconoció este martes el impacto directo que tendrá en la plantilla de medio natural el decreto que establece coeficientes reductores de edad para la jubilación anticipada. Indicó que, según las previsiones, podrían acogerse a esta medida a lo largo del año hasta 60 agentes, a los que se sumarían siete que alcanzarán la edad ordinaria. Aunque dejó claro que "no habrá una pérdida de efectivos en el territorio".

Calvo explicó que la ley estatal no contempló en esta ocasión una disposición transitoria de la medida, como sí se hizo en otros casos, por lo que su desarrollo les vino un poco sobrevenido porque "es muy difícil prever que el 30% de la plantilla pueda irse en un año". No obstante, afirmó que ya estaban trabajando junto con los sindicatos porque la labor de los agentes es “fundamental” para la vigilancia ambiental, prevención, gestión sostenible de recursos naturales e intervención en emergencias.

Para garantizar la continuidad del servicio, el Gobierno autonómico prevé procesos selectivos para cubrir plazas de las ofertas de empleo público correspondientes a 2024 y 2025, que se adaptarán a las necesidades que no eran conocidas; la promoción al grupo "B" de 24 trabajadores laborales que actualmente prestan servicio en el cuerpo y el mantenimiento de una bolsa de empleo para necesidades temporales o urgentes. "Los pasos están dados y se finalizarán. El trabajo está hecho, no está paralizado", aseguró.

El consejero respondió así a una pregunta de la diputada Covadonga Tomé, quien mostró su preocupación por la situación actual de los agentes, la cual, en su opinión, deriva de una falta de “planificación” porque “los sindicatos ya les avisaron de que casi el 28% de la plantilla se podía jubilar”.

Asimismo, señaló que actualmente la interinidad ronda el 40% “y podría llegar al 60% si las jubilaciones se cubren con interinos”, y reclamó avances en el proceso de promoción interna, bloqueado desde noviembre de 2025, y en la convocatoria de oposiciones, paralizadas durante más de una década.

La parlamentaria del grupo mixto recordó que la Junta General aprobó por unanimidad en abril de 2025 una moción para dimensionar adecuadamente las plantillas y adaptar los recursos humanos a la realidad geográfica y funcional de Asturias, pero lamentó la falta de ejecución de estas medidas hasta el momento.