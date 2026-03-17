Borja Sánchez vincula la caída de los autónomos con la "fortaleza del empleo asalariado"

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, defendió este miércoles que la evolución y disminución del trabajo autónomo en Asturias está directamente vinculada al ciclo económico y a “la fortaleza del empleo asalarido” al haber "un trasvase del trabajo por cuenta propia al trabajo por cuenta ajena".

En respuesta a una interpelación y las críticas del diputado del PP Andrés Ruiz, destacó que Asturias encadena 59 meses consecutivos de incrementos interanuales en la afiliación a la Seguridad Social. No obstante, reconoció que el número de autónomos había descendido en los últimos años, un fenómeno que, según indicó, "siempre" se produce en ciclos de crecimiento económico.

También recordó que había sectores especialmente golpeados por esta situción, como el comercio tradicional, lastrado por el relevo generacional y los nuevos hábitos de consumo.

Respecto al apoyo directo que el Ejecutivo regional da a este sector, detalló que este año prevén destinar cerca de 9 millones de euros a autónomos y emprendedores, incluyendo 2,5 millones para autoempleo, 700.000 euros para el cheque emprendimiento y 250.000 euros para medidas de conciliación.

A ello se suman más de 1,7 millones para economía social y 3,2 millones a través de la Agencia Sekuens para el impulso del ecosistema emprendedor e innovador, así como diferentes programas de apoyo (digitalización del comercio minorista, relevo generacional…) o los 3 millones de los bonos de consumo.

Criticas del PP

Por su parte, Andrés Ruiz reprochó que el Gobierno regional se había “olvidado” de este colectivo, que "no entran en la década del cambio" del Ejecutivo presidido por el socialista Adrián Barbón, y alertó de la pérdida de autónomos en los últimos años, cifra que ya se sitúa por debajo de los 70.000.

El parlamentario del PP atribuyó esta situación a una "espiral endiablada" marcada por "una fiscalidad asfixiante, una burocracia galopante y unas ayudas que se eternizan", e instó al consejero a posicionarse ante la “presión fiscal” en Asturias.

Asimismo, preguntó si el Ejecutivo autonómico reclamará al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, la transposición de la directiva europea que permitiría a autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros quedar exentos de IVA.

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Y criticó la falta de una ley específica de autónomos y emprendedores en Asturias, que permitiría hacer frente a la "maraña burocrática a la que se enfrentan los empleados por cuenta propia en el Principado". Citó, por ejemplo, la "tarifa rural", cuya ejecución, se demoró cerca de dos años y apenas alcanzó un 25% de ejecución.