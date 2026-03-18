El PP ataca la gestión "kamikaze" de Barbón en vivienda, dependencia y otros frentes, y el Presidente replica acusando a Queipo de "soberbio"

Reconoció este miércoles Adrián Barbón en sesión plenaria que “toda gestión pública de cualquier administración siempre se puede mejorar”, pero “no solo la gestión tiene que mejorar, también los liderazgos políticos. Y créame, el suyo lo está pidiendo a gritos”, le dijo a un Álvaro Queipo, que acusó al Gobierno regional de “kamikaze” y le planteó una batería de preguntas sobre su gestión en vivienda, servicios sociales y minería, entre otros asuntos, en los que no quiso entrar en detalle el Presidente en sus respuestas, más allá de acusar de "soberbio" al líder popular y desgranar otras actuaciones en materias diferentes a las que se opuso el PP.

El presidente del Principado recordó que el líder de la oposición “no ha gestionado absolutamente nada”, “y que venga aquí y hable de gestionar con esa soberbia resulta cuanto menos llamativo”. “Yo un consejo que le doy, créame. Nada preocupa más, nada molesta más a la ciudadanía que la falta de humildad”, aconsejó. “Su gobierno fracasa en lo más importante en el día a día. Fracasa en vivienda, en educación, en sanidad y fracasa también en servicios sociales. Y, por tanto, es un gobierno que fracasa en gestión”, le acusó, por su parte, Queipo.

El socialista, sin entrar en profundidad en las materias por las que fue requerido, también aludió a los problemas que el PP está teniendo en determinados concejos con la marcha de sus ediles. Aunque, “no pasa nada”, le dijo, “estoy seguro que dentro de pocas semanas volverá el señor Tellado de visita pastoral a Asturias para decir, por décimo sexta vez, que usted va a ser candidato. Y lo cierto es que cada vez hay más runrún en los sectores políticos, económicos y sociales de Asturias sobre que usted no tira, que no vale”.

Defensa de la gestión en dependencia

Se defendió de las críticas de su gestión, desgranando una lista de actuaciones que salieron adelante con el voto en contra del PP, como la red de escuelas de 0 a 3 años, la tarjeta Conecta, el gran gasto en sanidad o el compromiso de impulsar 1.500 viviendas públicas esta legislatura. Y aseguró que el “Plan Agiliza”, puesto en marcha ante el atasco en dependencia, permitirá rebajar los plazos de tramitación a los 180 días, tal como marca la legislación.

Barbón reconoció que, efectivamente, este plan busca la manera de reducir los plazos, actualmente en 327 días. Pero comparó la situación del Principado con aquellas comunidades lideradas por el PP. “¿Sabe cuánto está en Galicia? En 324 días, estamos a la par. Y mientras nosotros lanzamos este plan, yo no he oído nada en Galicia”, afirmó.

No obstante, Barbón compartió con Queipo la necesidad de mejorar la ejecución, pero insistió en que, apartando los fondos MRR, esta se sitúa en un 69%. Eso sí, apuntó, “cada vez que le escucho criticar la ejecución en inversión de este gobierno, pienso, ¿esto qué será una patada a Canteli o a Moriyón? Canteli, 29,8% de ejecución; Moriyón, 56%”.

Y culminó con un último dardo: “Usted no habla de gestionar, porque no sabe. Habla de privatizar, son cosas diferentes”.

El "fracaso" del Gobierno

Por su parte, el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, señaló que “de los 1.057 millones de euros que tenían previstos para inversiones, solo invirtieron 592”. “Los asturianos pagamos más, pero no vivimos mejor. Pagamos más, pero pocos pueden comprar una vivienda. Pagamos más, pero esperamos meses por una cita médica. Pagamos más, pero hay miles que fallecen antes de poder recibir una ayuda a la dependencia, a la que tienen derecho. Y, por tanto, ustedes presumen de presupuesto récord todos los años, pero aquí lo único que bate récords es su incompetencia”, criticó.

El popular lanzó al presidente una retahíla de preguntas: "¿Le parece lógico, señor Barbón, que la mitad de las ayudas al alquiler que ustedes han prometido no lleguen a los asturianos? ¿Que ante una espera de más de 15 meses en las ayudas a la dependencia, su Consejería de Derechos Sociales deje 2 de cada 3 euros sin invertir? ¿Que el ERA hayan dejado sin invertir 24 de los 27 millones de euros en esta legislatura o que haya ejecutado en el año 2025 el 6 % de su presupuesto de inversiones? O, dicho de otra forma, ¿le parece lógico que cada euro que le damos al ERA para que mejore las residencias de nuestros mayores solamente invierta 6 céntimos?".

Y siguió: "¿Le parece lógico que teniendo 390 centros educativos, de los cuales desconocen su estado de seguridad, la Consejería de Educación deje uno de cada dos euros sin invertir?". "Los asturianos estamos hartos de ustedes. hartos", concluyó. También interrogó a Barbón sobre Duro Felguera y sobre la extracción de carbón en las minas asturianas que ahora el Ministerio de Transición Ecológica cuestiona. Preguntas a las que no obtuvo respuesta, y de las que Barbón se defendió pasando al ataque con acusaciones relativas a la gestión interna del PP.

"Kamikazes"

“Ustedes son un gobierno kamikaze. Gobernar es hacer que Asturias avance y no lo que están haciendo ustedes”, sentenció el líder dle PP. Y concluyó: “Hace dos semanas le dije que le veía muy nervioso y cada vez lo veo más nervioso, se lo digo con toda sinceridad. No sé si es por los malos resultados electorales de su partido, por las cuestiones internas de la Federación Socialista Asturiana, por el vodevil que tiene montado con su socio de gobierno. Desconozco la razón, pero usted está cada vez más nervioso”.

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“Solo le pido una cosa llegados a este punto. Solo le pido que la mala gestión de su gobierno no condicione la futura gestión del mío”, pidió Álvaro Queipo.