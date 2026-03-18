Barbón defiende su independencia frente a las críticas de Vox por "agachar las orejas" ante IU

Las discrepancias entre los socios del Gobierno de Asturias, y la reciente reunión entre Adrián Barbón y Ovidio Zapico para intentar calmar las aguas, saltaron este miércoles al debate parlamentario. La portavoz de Vox, Carolina López, afirmó que “quienes realmente lideran este gobierno son los comunistas”, mientras el presidente del Principado sostuvo que las políticas de coalición las “marca Asturias, el interés general, sobre todo el interés de las clases medias y trabajadoras”.

Carolina López criticó que “cuando Izquierda Unida levanta la voz, el PSOE agacha las orejas y obedece”, aludiendo a la vieja tradición soviética en la que “siempre había un dirigente visible y otro que marcaba la línea”.

“Cuando hay una decisión importante que tomar parece que el teléfono rojo conecta directamente con el despacho del señor Zapico. Y cuando surgen conflictos dentro del Gobierno, como ha ocurrido con las universidades privadas, con los proyectos estratégicos o con las políticas de vivienda, lo que vemos es a un presidente aterrado que se reúne en secreto con su socio para intentar salvar su trono, sin dar explicaciones públicas”, afirmó.

Le contestó a esto Adrián Barbón hablando de la situación de Vox. “¿Se atreve usted a hablar de mi independencia de criterio o de mi forma de elección cuando yo me sometí a unas primarias y me eligieron los militantes? Cuando usted en una entrevista acaba de decir sin ponerse colorada que el candidato o candidata de Vox en Asturias no lo va a decidir la militancia Vox, sino el señor Abascal desde su despacho de Madrid”, apuntó.

Y recordó que “cada día están saliendo exdirigentes de su partido que están diciendo que aquello era una especie de teocracia donde admiraban y casi veneraban al gran dios, que era Abascal”.

López también cuestionó la ejecución presupuestaria de la consejería que dirige Ovidio Zapico. Afirmó que en apenas tres años ha pasado de unos 87 millones a más de 219 millones de euros. Es decir, un incremento de más del 150%. Sin embargo, “presenta los peores datos de ejecución en inversiones con cifras ridículas del 27 al 33%”.

Estos datos reflejan, a su juicio, que “el dinero que quitan a los asturianos” no les llega de vuelta. “Los asturianos no solo pagamos todo este despilfarro, también pagamos las consecuencias del laboratorio ideológico de la izquierda radical”, añadió, en alusión a las numerosas leyes que está poniendo en marcha Zapico, desde vivienda hasta la LGTBI.

Sobre esto, Barbón, que acusó a López de haber dicho “auténticas barbaridades”, aseguró que la redacción de una ley de universidades era algo que ya llevaba el PSOE en su programa. “Lo cierto es que con la aprobación de los centros adscritos toca regular el ecosistema universitario. Porque la universidad pública hay que defenderla con acciones y con hechos”, defendió.

Para el presidente, lo que de verdad molesta a Vox es que “la financiación de la universidad pública está garantizada” e instó a sus diputados a decir claramente que “no les gusta la universidad pública”. Frente a eso, aseguró que, por su parte, “vamos a seguir promoviendo que con esta ley el ecosistema universitario signifique que aquí las universidades que se implanten tengan todas la calidad necesaria y no sean chiringuitos, como pasa en muchas comunidades”.