Barbón, sobre la llegada de Costco: "¿Se ha muerto alguien porque Amazon se haya instalado en Asturias?"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió en sede parlamentaria que “gobernar es decidir”, tomar decisiones, aunque a veces sean “impopulares”. El socialista apuesta por aplicar políticas "posibilistas" que sean "útiles" para la ciudadanía y no centrarse en "reflexiones sesudas ideológicas" porque cuando se gobierna la "pureza política no existe".

Así respondió a la pregunta planteada por la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé sobre qué considera el Gobierno proyecto estratégico para la comunidad tras el visto bueno de la implantación de Costco en Siero.

Barbón comparó la futura llegada de Costco con la de Amazon en su momento. Un proyecto sobre el que se le advirtió de que "iba a ser las siete plagas", que iba "a suponer el final del comercio" y conllevar la "pérdida de miles de empleos". Por el contrario, aseguró que a día de hoy no solo creó empleo "de muy buena calidad", sino que ayudó a hacer de esta zona del Principado un "nudo logístico" cuando antes era una "plantación del plumero de la pampa".

“¿Se ha muerto alguien porque Amazon se haya instalado en Asturias? No. Se han creado más de mil empleos”, preguntó.

“La izquierda tiene que reflexionar. Si queremos seguir siendo útiles, y si queremos seguir contando con la respuesta de la ciudadanía apoyando nuestros posicionamientos para que haya gobiernos de avance y no de retroceso, que es la amenaza que hay ya en otras comunidades autónomas, es precisamente siendo útiles”, afirmó.

Covadonga Tomé, por su parte, insistió en que el proyecto de Costco no se ajusta a los criterios de a ley de proyectos estratégicos y preguntó si “la protección del pequeño comercio está entre las prioridades de su proyecto estratégico para Asturias”. “¿Qué fue de las directrices de comercio? Seguían botando de una consejería a otra, por lo visto”, apuntó.

Pero dónde más incidió la diputada fue en cuál es el proyecto estratégico del Principado “para nuestro modelo productivo en concreto”. “La base industrial actúa como factor estabilizador del crecimiento de la productividad. Por eso le preguntamos, presidente, ¿cuál es el proyecto para la protección de nuestra industria y para su transformación hacia la sostenibilidad, la competitividad y la conservación de los puestos de trabajo?”, cuestionó.

En este punto, Tomé se interesó por la situación de la minería en Asturias tras sacar a la luz LA NUEVA ESPAÑA que el Ministerio de Transición Ecológica no sabía que se sacaba carbón. También preguntó por la situación de ArcelorMittal, por los seis millones de euros que en su día se prestaron a Duro Felguera y por la decisión del Gobierno central de invertir en la construcción de un horno en León como el que Saint-Gobain necesita en Avilés.