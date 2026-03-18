El Estatuto de las Mujeres Rurales de Asturias ya es una realidad: "Se salda una deuda histórica"

Las mujeres rurales de Asturias cuentan desde este miércoles con un estatuto. El voto a favor de PSOE, IU-Convocatoria por Asturies y Covadonga Tomé permitió sacar adelante el documento, a pesar de la abstención del PP y Adrián Pumares (Foro), y el voto en contra de Vox. Una normativa que la izquierda, defiende, “salda una deuda histórica” y permitirá eliminar las barreras en el medio rural para que las mujeres se puedan desarrollar “con independencia y oportunidades”, mientras que para la derecha no es más que una propuesta “vacía” con medidas que “no se van a poder ejecutar y que no van a solucionar” los problemas de estos territorios.

La diputada socialista Alba Álvarez aseguró: “No estamos ante un catálogo de buenas intenciones, este estatuto es una pieza fundamental" porque “cuando una mujer joven abandona el medio rural no solo perdemos población”. También defendió que el PSOE trabajó “con una voluntad inquebrantable” para lograr el consenso y lamentó el rechazo del Partido Popular.

Un voto en contra que, según detalló Luis Venta Cueli, es porque “esta ley no debe ser solo una ley de género, debe ser para preservar y ayudar a las mujeres, pero no para echar nadie del medio rural por no ser mujer”. Y advirtió de las consecuencias que la norma puede tener para determinados sectores: “Cofradías de pescadores que reciben ayudas sin ánimo de lucro ahora tendrán que tener un 40% de mujeres en la directiva; pero es que no las hay. ¿Y cómo lo solucionan? Tendrán que aportar informes para demostrar que no las hay”.

Para Carolina López, de Vox, la norma es un ejemplo de la “diarrea legislativa” que dice tienen en el Principado. “Ahora también les digo y les puedo asegurar que cuando gobierne Vox seremos como el Fortasec. Vamos a cortar de raíz toda esta diarrea y bazofia legislativa pensada únicamente en titulares fugaces”, anunció.

“No hay emancipación posible sin base material. Y por eso esta ley acierta cuando aborda el empleo, el emprendimiento, la formación, las ayudas. La desigualdad no se combate únicamente con discursos o con pedagogía, se combate también redistribuyendo recursos, corrigiendo desventajas heredadas y reconociendo jurídicamente trabajos y aportaciones que durante demasiado tiempo han permanecido invisibles”, destacó por su parte Delia Campomanes, de Convocatoria-IU.

Para Adrián Pumares, de Foro, el texto no es más que una mera “declaración de intenciones”. “Creo que había expectativas puestas en este texto legislativo, en este éxodo de la mujer rural, pero sin embargo todos somos conscientes de que independientemente de lo que se vote hoy, de que salga aprobado o de que salga rechazado este texto, la situación en el campo asturiano va a seguir siendo la misma”, lamentó.

Covadonga Tomé, por su parte, destacó que este estatuto "no es solo una norma administrativa, es una herramienta necesaria para la justicia social, el feminismo y la supervivencia del medio rural”.

Por el contrario, el parlamento rechazó con los votos en contra de la izquierda elaborar, "con carácter urgente, un nuevo decreto autonómico de gestión del lobo ajustado al marco estatal y europeo vigente con la participación de los agentes implicados, buscando el consenso de los grupos del Parlamento", tal y como solicitaba el PP.