La izquierda salva (por segunda vez) de la reprobación a la consejera de Derechos Sociales de Asturias por el caos en la dependencia

Fue la segunda reprobación a la que tuvo que hacer frente Marta del Arco. Y como ocurriera en la ocasión anterior, fue rechazada con los votos en contra de la izquierda. Sin embargo, en lo que coincidieron todos los grupos parlamentarios, de forma más o menos inquisitiva, es que existe un problema en la gestión de los Derechos Sociales, que dependen de su consejería. “Reconocemos que tenemos un problema, claro que lo tenemos, nosotros y muchas comunidades autónomas. Porque las comunidades donde gobiernan ustedes (el PP) no pueden dar ningún ejemplo”, dijo la diputada socialista Ana Isabel González Cachero.

“La parlamentaria Beatriz Polledo fue la encargada de defender la petición del PP de reprobar a la consejera. “Bajo su responsabilidad estalló una red de prostitución que operaba con menores. Su hoja de servicio solo acababa de empezar. Desde este grupo llevamos muchos meses denunciando su caótica gestión. Centros de menores y residencias públicas sin mantenimiento, sin suministros básicos, con las despensas sin comida. Cientos de facturas acumuladas y contratos fuera de procedimiento […]. El patrón siempre el mismo, negar, tapar, mentir… Nos acusa de alarmistas hasta que la realidad se impone”, desgranó.

Marta del Arco mira el móvil durante la intervención de Beatriz Polledo. / LNE

“Y ahora el gran fracaso, el fracaso mayúsculo, la gestión de la dependencia”, continuó. Volvió a hablar Polledo de los 200.000 registros duplicados, de la parada técnica de tres meses, de un sistema “colapsado”, de más de 11.000 expedientes paralizados y de periodos de espera de 15 meses. También de las listas de espera en las residencias geriátricas. Por todo ello, sentenció: “Si le queda un ápice de dignidad, váyase. Asuma su responsabilidad y presente su dimisión” porque “si no dimite y no la cesan, solo hay una explicación, que el señor Barbón no puede asumir más errores en sus nombramientos, y entonces la responsabilidad será de él”.

"Colapso" en todo el ecosistema social

Igual de dura fue la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco. “Toca denunciar un colapso que no solo afecta a las prestaciones de dependencia, sino a todo el ecosistema social asturiano”, afirmó. Porque, criticó, “desde que usted está al frente de la gestión, pulverizó los peores registros de sus predecesores. De hecho, su mayor éxito conocido es liderar el ranking de entre los más incompetentes”.

La parlamentaria cargó contra la “gestión izquierdista comandada por el socialismo”. “Estamos hablando de dependientes, de familias vulnerables, de menores sin protección familiar. Por eso, la consejería que tiene a su cargo tendría que ser un puente sobre el abandono social y la supervivencia. Eso debería de ser y no lo es”, afirmó. Y pidió, “derribar las murallas burocráticas” y tomar las decisiones “adecuadas para conseguir unas soluciones inmediatas”.

La defensa del PSOE

Frente a las críticas, los socialistas defendieron que la consejera está “trabajando, gestionando, tomando decisiones, reuniéndose y está dando explicaciones siempre que se le pide”. Ana Isabel González Cachero insistió en que Del Arco dio cuenta el martes en el parlamento de las distintas actuaciones que se estaban llevando a cabo, remarcó que la propuesta de que los ayuntamientos ayuden con la gestión de la dependencia es voluntaria (después de que Adrián Pumares acusase al Principado de querer “pasarles la pelota”) y negó que hubiese ninguna conflictividad con el personal.

González acusó al PP de buscar, en el fondo, la reprobación al Gobierno y reclamó a los populares propuestas concretas. “Es lógico que aproveche la oportunidad, eso es la política, pero también de vez en cuando está bien crear oportunidades, y usted no ha creado una. Nunca nos trajo una propuesta constructiva, nunca. Lo que se hace es reunirse con todos los colectivos y traer sus demandas, para después presentarnos enmiendas precisamente quitando dinero de esos colectivos”, afirmó.

Más inversión en políticas sociales

Claro fue Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturias. “No vamos a negar la mayor. Existe un problema con los tiempos de valoración de la dependencia. Hay familias en Asturias que están esperando demasiado tiempo y sufren la angustia de unos plazos que son inasumibles. La Administración tiene el deber ineludible de agilizar estos trámites y reconocer la realidad es el primer paso indispensable para transformarla”, dijo.

Defendió que este problema es un desafío "estructural” y “de Estado” que se soluciona con más inversión en políticas sociales, con más recursos humanos y económicos. Y criticó la “incoherencia” de una derecha cuyo “mantra innegociable” es bajar los impuestos. Hizo alusión, además, a que comunidades del PP tienen una peor nota que Asturias en el informe del Observatorio de la Dependencia. Por tanto, “lecciones de gestión, las justas”.

Covadonga Tomé reconoció que “la implantación de la nueva historia social única electrónica ha ocasionado problemas importantes en gestión administrativa, incluyendo una parada técnica desastrosa entre agosto y octubre del año pasado. Hay un plazo excesivo de espera para la valoración de la dependencia. Muchas solicitudes de valoración están pendientes de tramitar y demasiadas personas están esperando por la firma de su plan individual de atención”. Y, como Vegas, también señaló que estas problemáticas se solucionan con más inversión.

Aun así, señaló que “la propuesta no nos parece sincera” y rechazó entrar “en ese juego suyo de reprobemos a todo el mundo, en este ruido que, desde nuestro punto de vista, es absolutamente innecesario”.

Adrián Pumares sí apoyo la propuesta del PP. “Tiene la suerte de que tiene usted un jefe, el señor Adrián Barbón, que está a otras cosas. A él la lista de espera de la dependencia le importa relativamente. Son más importantes los house tours o etiquetar a David Roncano en Instagram a ver si logramos que nos lleve a Televisión Española. Y eso es una suerte porque parece ser que va a seguir permitiendo su mala gestión”, afirmó.