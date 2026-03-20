El futuro presidente del Consejo de Transparencia se compromete a trabajar con "independencia y rigor jurídico"

El candidato a presidir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, José Manuel Pérez, se comprometió ayer en sede parlamentaria a ejercer su cargo "con independencia, rigor jurídico y plena lealtad institucional". "La independencia no puede confundirse con el aislamiento, ni la autonomía con la falta de coordinación. El consejo debe ser independiente, pero integrado en el sistema institucional, capaz de colaborar con este Parlamento, con el Gobierno y con el resto de órganos de control", dijo.

A su juicio, la transparencia "no se trata exclusivamente de cumplir una exigencia legal, se trata de garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones" porque permite conocer cómo se toman las decisiones públicas, cómo se gestionan los recursos comunes y cómo se ejerce el poder. Por su parte, la lucha contra la corrupción "no es solo una cuestión penal, sino una cuestión de integridad en el ejercicio de las funciones públicas".

Para poder ejercer este trabajo con eficiencia, Pérez apuntó que el órgano debía disponer de los medios humanos y materiales necesarios. No obstante, reconoció que la ley limita la contratación de personal, por lo que su objetivo es "aprovechar con inteligencia los recursos existentes". De hecho, puso como ejemplo la colaboración que espera tener con la Inspección General de Servicios.

Los primeros pasos, adelantó, consistirán en proceder al nombramiento de los miembros del pleno del consejo, aprobar un estatuto de régimen interno de funcionamiento, preparar borradores de actuación, dotar de una estructura operable al consejo y encontrar una "sede digna" en una ubicación aún por decidir. "Para no abocar al colapso desde el principio al consejo hay que hacer una aplicación progresiva y por fases, establecer las funciones prioritarias e ir aprobándolas paso a paso", desgranó.

La candidatura de Pérez, actual letrado en la Junta General, es fruto de un acuerdo entre PSOE, PP, Convocatoria por Asturies-IU y los dos diputados del grupo mixto. Todos los partidos le mostraron ayer su apoyo, mientras que el diputado de Vox Javier Jové afirmó que se había enterado por la prensa en lo que calificó como una "operación de espaldas" a su partido. Además, afirmó que la ley de Transparencia va a ser "papel mojado" y "no se va a cumplir". "Al final no es más que artificio de ‘bienquedismo’".