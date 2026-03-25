Convocatoria por Asturies acusa al PP de tener "secuestrada" la ley que prohibiría menores en los toros

El diputado de Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas, acusó este miércoles al Partido Popular de tener “secuestrada” la reforma de la ley de Espectáculos Públicos, que, entre otras medidas, pretende impedir el acceso de menores a espectáculos taurinos.

Según explicó, la presidencia de la comisión que debería comenzar los trabajados para dar trámite a la norma corresponde al diputado del PP Luis Venta Cueli, quien lleva más de un año y medio sin convocarla, desoyendo incluso las peticiones formales de Convocatoria por Asturies, PSOE, y el Grupo Mixto.

“Lo que no puede ser es que un solo diputado bloquee una proposición de ley de un grupo parlamentario que cuenta con el respaldo de la mayoría de esta Cámara”, denunció Vegas, calificando la actitud del portavoz adjunto del PP como “enormemente grave y enormemente antidemocrática”.

La modificación de la ley de Espectáculos Públicos fue presentada ante la Junta General del Principado en abril de 2024 con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de la izquierda (PSOE, Convocatoria y Covadonga Tomé). Sin embargo, la parte de ponencias se paralizó poco después.

El año pasado, la diputada Tomé insistió en reactivar el proceso, pero los intentos de la izquierda no tuvieron sus frutos. “Luis Venta solo está poniendo excusas para no convocar las ponencias, y no pueden tener bloqueada una ley”, criticó Vegas.

Noticias relacionadas

Desde Convocatoria por Asturies, insistieron en que no se va a permitir que la iniciativa decaiga por una decisión unilateral: “Si no se convoca la ponencia, vamos a pedir amparo a la Cámara y vamos a llegar hasta el final”, advirtió el portavoz, insistiendo en que la convocatoria de la ponencia “no es una prerrogativa del presidente, es un acto debido”.