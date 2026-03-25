El PP respalda suprimir la regla de gasto, pero acusa a Barbón de querer "tapar sus vergüenzas"

La petición del presidente del Principado, Adrián Barbón, para que el Gobierno central suprima la regla de gasto cuenta con el respaldo de los partidos de la Junta General, que ven necesario flexibilizar una norma que limita especialmente la capacidad de gestión de los ayuntamientos. Sin embargo, tanto PP y Foro coincidieron en recordar que el Principado ya la incumplió en 2024, “y va camino de hacerlo en 2025”.

La portavoz parlamentaria socialista, Dolores Carcedo, subrayó, atendiendo a la posición de Barbón y de la FSA, Que "para que el presupuesto pueda tener toda su capacidad al servicio de los asturianos y minimizar los efectos de esta crisis" es necesario solicitar la suspensión de la regla de gasto. Y deseó, además, que el paquete de medidas contra la guerra de Irán planteado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda salir adelante en el Congreso.

El diputado popular Luis Venta afirmó que Barbón “no pide eliminar la regla de gasto para que los asturianos no sufran la crisis, sino para salvarse de presentar un nuevo plan económico financiero que tendría medidas coercitivas, luego de ingresar a manos llenas con la subida de impuestos”.

A su juicio, esta reclamación no es más que una forma de “tapar sus vergüenzas”. “Barbón y su Gobierno están a otra cosa, no están a solucionar o a paliar la crisis económica, están al relato fácil que ya nadie les cree”, insistió.

Frente a esto, defendió la batería de actuaciones que presentará el PP con las que buscan reforzar el tejido productivo, para “evitar que la crisis llegue a los bolsillos de los asturianos y mantener el empleo”. Entre ellas, más recursos para la liquidez de las empresas, ayudas a la exportación por el sobrecoste logístico o deflactar el IRPF en los tres primeros tramos autonómicos, así como facilidades en tributos que dependen exclusivamente del Gobierno de Asturias.

Para el portavoz de Convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas, también es "razonable" la petición de suspensión de la regla de gasto ante el conflicto bélico de Irán, que ya está teniendo sus consecuencias en España.

En este sentido, reconoció que los avales anunciados por el Principado son “insuficientes” y abogó porque los socios que sustentan el Gobierno avancen en negociar en medidas adicionales que "permitan blindar a los asturianos de las consecuencias de una guerra injusta e ilegal". Vegas se refirió a medidas "serias" de apoyo al consumo, la vivienda y la protección social para las que considera que aún "hay margen".

Para el diputado de Foro, Adrián Pumares, el Principado tiene razones para solicitar la supresión de la regla de gasto porque “no se está calculando de una manera adecuada”, además de afectar directamente a los ayuntamientos, que afrontan "estrecheces muchas veces artificiales".

Pero para Pumares, el debate debe ir más allá y planteó la necesidad de evitar que se "premie" a aquellas comunidades autónomas "más incumplidoras". "El Gobierno de Asturias siempre cumplidor, ha sido ortodoxo en la evolución del gasto público; mientras que en otras comunidades autónomas que no han sido tanto, se les ha premiado, por ejemplo, acudiendo a determinados fondos de liquidez autonómica que luego fueron condonados”, afirmó.

"Estamos de acuerdo con la petición del Gobierno, con la adhesión de los diferentes alcaldes y alcaldesas y con que se ponga en marcha", apuntó la diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé.