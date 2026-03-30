Covadonga Tomé pone en marcha un servicio de asesoría gratuita parlamentaria sobre la prórroga de los alquileres

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un servicio gratuito de asesoría para informar a inquilinos e inquilinas sobre la posibilidad de prorrogar sus contratos de alquiler al amparo del Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. La iniciativa, impulsada junto a Somos Asturies, ofrecerá atención presencial de martes a viernes, en horario de 16.00 a 20.00 horas, en la oficina parlamentaria de la Plaza Juan XXIII, número 2, bajo, e Oviedo.

Tomé enmarcó la medida en la situación de incertidumbre que, a su juicio, atraviesan muchos arrendatarios. “Sabemos que hay muchísimos asturianos y asturianas viviendo ahora mismo con la incertidumbre de no saber si les van a renovar el contrato, si les van a subir el alquiler o si pueden acogerse a esta prórroga”, señaló. La diputada añadió que “esa desinformación juega a favor de quienes convierten la vivienda en un negocio y alimentan la especulación con un derecho fundamental”.

Información y asesoramiento

La parlamentaria explicó que el objetivo del servicio es facilitar orientación “clara, útil y accesible” a todas las personas interesadas en conocer si pueden acogerse o no a esta medida extraordinaria. “Tenemos la intención de ofrecer información profesional para todas las personas que estén interesadas”, afirmó.

Según la nota difundida por su equipo, la asesoría estará operativa durante este mes, coincidiendo con el periodo en el que el decreto permanece vigente a la espera de su tramitación parlamentaria. La atención será presencial y gratuita.

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Críticas a la falta de información

Tomé sostuvo además que la iniciativa busca responder a la falta de información existente entre quienes viven de alquiler. La diputada añadió que el decreto sigue vigente “al menos hasta que se lleve nuevamente al Congreso”, y criticó la posición de la derecha respecto a las medidas de protección social, unas valoraciones que vinculó al debate abierto sobre las políticas de vivienda.