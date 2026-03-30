El PP propone indemnizar a las familias de los 1.245 asturianos fallecidos en 2025 en lista de espera de la dependencia

El Partido Popular ha pedido la creación de un fondo de compensación para indemnizar a los familiares de las 1.245 personas que fallecieron en Asturias en 2025 mientras aguardaban una resolución o una prestación del sistema de dependencia. La iniciativa será defendida este miércoles en el Pleno de la Junta General por la diputada Beatriz Polledo, portavoz de Derechos Sociales del grupo popular.

La propuesta plantea, en primer lugar, la identificación inmediata de las familias afectadas y la habilitación de un servicio de apoyo para acompañarlas en la tramitación administrativa correspondiente. En segundo término, reclama la creación de una indemnización económica única, exenta de tributación, para compensar el daño moral y material causado por las demoras. Además, solicita que en el plazo de tres meses se presente un informe detallado sobre la casuística de los retrasos, las medidas correctoras adoptadas y la dotación presupuestaria del fondo.

Retrasos por encima del plazo legal

Según expuso Polledo, Asturias cerró 2025 con 1.245 fallecidos en listas de espera de la dependencia sin haber recibido la ayuda solicitada. La diputada añadió que el dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia sitúa en 7.764 personas la lista de espera efectiva en la comunidad, un 15,51% por encima de la media nacional. También recordó que, según admitió el propio Ejecutivo autonómico en febrero, el plazo medio de tramitación había escalado hasta los 451 días, frente al máximo legal de 180.

La parlamentaria popular vinculó parte de ese colapso a los problemas derivados de la implantación de la Historia Social Única, una herramienta que, según recordó, fue presentada por el Gobierno asturiano para simplificar y agilizar la gestión, pero cuya puesta en marcha ha coincidido con un empeoramiento de la tramitación.

Iniciativa para el Pleno

El texto registrado por el PP persigue también una revisión integral del sistema para que Asturias se sitúe por debajo de la media nacional en listas de espera. Polledo enmarcó la propuesta como una respuesta política ante una situación que, a su juicio, ha dejado “desprotegidas” a miles de familias y ha provocado un perjuicio “irreversible” en personas vulnerables.

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La diputada defendió que el objetivo de la iniciativa es situar a las familias en el centro, reconocer el daño causado por los retrasos administrativos y obligar al Gobierno del Principado a dar explicaciones sobre la gestión de la dependencia.