Calvo pide más control de las cercanías para establecer una "malla única" de transporte y el PP habla de "desastre ferroviario"

El estado de la conectividad ferroviaria de Asturias, en un momento en el que el Principado sopesa reclamar las competencias al Ministerio, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, volvió este martes al centro del debate parlamentario con un choque entre el Gobierno del Principado y el Partido Popular.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, defendió en la Junta General que el objetivo del Ejecutivo autonómico es construir “un sistema de transporte público al servicio de los ciudadanos, con una malla única en toda la región”, mientras que el diputado popular Pedro de Rueda describió la situación actual como un “desastre” y una “debacle” sin freno.

Calvo sostuvo que, para analizar con rigor la situación del ferrocarril asturiano, es necesario partir de “los años de los gobiernos del PP en España”, a los que atribuyó el “abandono de inversiones”, la “paralización de proyectos” y haber dejado a Asturias en una posición “claramente deficitaria”. Aun así, defendió que en la actualidad se está avanzando, aunque admitió que queda “mucho camino por recorrer”.

Como argumento, destacó que en 2025 más de 10,5 millones de pasajeros utilizaron las cercanías en Asturias, frente a los menos de seis millones de 2021, un incremento que, a su juicio, demuestra que existe una demanda creciente, aunque también obliga a mejorar la fiabilidad, la puntualidad y la dimensión del servicio.

El consejero enmarcó esa evolución en la política de impulso al transporte público desarrollada por el Principado, con medidas como la gratuidad, la integración tarifaria y la tarjeta Conecta. Señaló además que el plan de cercanías está en ejecución con actuaciones en infraestructuras, estaciones y material rodante.

En su intervención final insistió en que el modelo que persigue el Gobierno no puede limitarse a las cercanías tradicionales, ya que estas “no llegan a toda la región” y en muchos casos comparten líneas con otras comunidades, por lo que defendió una red más integrada. “Claro que es recuperable con inversión y con constancia y con políticas públicas”, afirmó, al tiempo que pidió que, ante incidencias como las obras de Palencia, se habiliten más plazas y frecuencias adicionales.

Frente a esa defensa, Pedro de Rueda dibujó un panorama muy distinto. El parlamentario del PP denunció que Asturias sufre un “desastre de la conectividad ferroviaria” y cargó tanto contra el Ministerio de Transportes como contra el propio Gobierno asturiano. Citó la supresión de 24.000 plazas por las obras de Palencia como ejemplo reciente del deterioro del servicio y centró buena parte de su crítica en las cercanías, donde aseguró que la puntualidad en las líneas centrales apenas superó en el último mes el 50%, con un 53,7% en los servicios de ancho convencional.

Según sostuvo, la comunidad cuenta con la red ferroviaria más extensa de España por habitante, pero es también una de las menos utilizadas, síntoma, a su juicio, del descrédito del sistema.

El diputado popular calificó de “desastre socialista” la situación ferroviaria y argumentó que en esta materia solo hay “dos actores”: el Gobierno de España, que tiene las competencias, y el Gobierno del Principado, que debe exigir una mejor prestación para Asturias.

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También reprochó al Ejecutivo autonómico que plantee ahora asumir competencias cuando, a su juicio, no ha sido capaz de resolver los problemas existentes. Como símbolo de esa falta de avances citó el nudo de Villabona, pendiente desde hace décadas. De Rueda remató su intervención asegurando que “la única manera de ver la luz al final del túnel” es que en mayo de 2027 “el nombre del Gobierno de Asturias no sea socialista”.