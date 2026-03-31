El consejero Alejandro Calvo pide presionar al Ministerio por sus obras del Occidente: "Ya está bien"

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, no ahorró quejas sobre el Ministerio de Transportes por la ausencia de decisiones sobre el futuro de la autovía entre La Espina y Tineo y, en general, sobre las actuaciones en el Occidente.

En respuesta a una interpelación del diputado de Foro Adrián Pumares, Calvo defendió que la decisión del Principado de impulsar ese tramo responde a la inacción del Estado y negó que suponga un cambio arbitrario de criterio. "No, no, no es un cambio de opinión, es una cuestión de responsabilidad", afirmó. Y concluyó su intervención reclamando "toda la exigencia" respecto al Gobierno de España en actuaciones como la del argayo de Casazorrina porque "ya está bien".

Calvo insistió en varios momentos en cargar contra la falta de respuesta del Gobierno central. "Creo que yo he sido claro y duro con lo que tiene que ver con el avance de la autovía", señaló al comienzo. El consejero centró buena parte de sus reproches en el bloqueo que arrastra el argayo de Casazorrina, que sigue sin solución más de cuatro años después. "No se ha dado una solución y sobre todo no se ha generado una expectativa de planificación, que es lo que toca hacer y lo que estamos haciendo nosotros ahora", afirmó. Y remató: "Ya está bien, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos claro".

La posición del Gobierno asturiano pasa ahora por actuar en el tramo que considera viable con medios propios, sin renunciar a seguir exigiendo al Estado que cumpla con sus compromisos en el resto del eje. Calvo recordó que el Principado defendía que la conexión del suroccidente hacia León debía ser asumida por la Administración central. "Evidentemente lo que nosotros creíamos es que ese eje debería ser asumido por el Gobierno de España", dijo. Pero añadió a continuación: "Ya que no ha habido esos avances, y le vuelvo a reiterar, nuestro desencuentro en el ámbito de la planificación y ejecución de infraestructuras viarias con el Gobierno de España, lo vamos a hacer nosotros".

Calvo defendió además que el proyecto anunciado no es una mera declaración política. "Estamos comprometiendo técnicamente un proyecto, políticamente para su ejecución, técnicamente para su planificación", señaló. Según explicó, el Ejecutivo autonómico se apoyará en trabajos ya elaborados y en los que ya había una opción elegida de trazado: "Vayan mirándola porque es seguramente la que se va a licitar y que va a permitir que haya autovía hacia el polígono de La Curiscada y hacia el enlace de Tineo", dijo. A su juicio, esa actuación supondría "un salto cualitativo" para una comarca con graves déficits de comunicación.

Adrián Pumares centró buena parte de su intervención en cuestionar la credibilidad del Gobierno autonómico en relación con el suroccidente y, en particular, con la autovía. El diputado de Foro recordó que durante años el Ejecutivo había sostenido que ese eje era competencia estatal y reprochó el giro actual. "Si ustedes cambian de opinión permanentemente, ¿cómo quiere que le podamos tomar en serio?", planteó, tras subrayar que en su momento se llegó a anunciar como "inminente" un acuerdo con el Estado para el intercambio de titularidad de carreteras que nunca se materializó.

El parlamentario vinculó el malestar social en la comarca a la falta de avances en infraestructuras clave. A su juicio, el problema no es solo técnico o presupuestario, sino de confianza: "Después de décadas de mentiras ya no hay quien les crea", afirmó.

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Pumares sostuvo que la zona sufre una combinación de carencias estructurales que agravan la despoblación. Por ello defendió que la mejora de la movilidad debe ser una prioridad estratégica y advirtió de que, sin actuaciones claras y sostenidas, la comarca seguirá siendo percibida como "un fondo de saco" dentro del mapa de infraestructuras de Asturias.