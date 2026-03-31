Zapico acusa al Ayuntamiento de Gijón de bloquear suelo para vivienda y el PP denuncia retrasos en las reparaciones de Vipasa

El Gobierno autonómico acusó este martes al Ayuntamiento de Gijón de bloquear la cesión de suelo público para la construcción de viviendas. El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, cargó directamente contra la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, a la que acusó de impedir acuerdos para construir viviendas públicas. "Alcancé un acuerdo con ella el 2 de diciembre y hoy, cuatro meses después, ese acuerdo no se ha cumplido. Gijón, la alcaldesa y la derecha de Gijón no han cumplido su palabra y nos han torpedeado", aseguró Zapico.

Ante esa situación de "bloqueo excepcional", el consejero anunció que el Principado "adoptará una solución excepcional": “Esta consejería comprará terreno en Gijón para sobre él levantar políticas públicas, para que los gijoneses no queden en segunda división en materia de vivienda”, aseveró.

La respuesta de Zapico vino tras una interpelación del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, quien sostuvo que el Ejecutivo de Adrián Barbón arrastró un “abandono absoluto y total” de las políticas de vivienda en la pasada legislatura y afirmó que, aunque en el actual mandato “se habla de vivienda”, no se ha producido el “giro de 180 grados” prometido.

Cuervas-Mons realizó una enmienda a la totalidad de la acción del Ejecutivo en esta materia. “En esos años no se ha hecho prácticamente nada”, afirmó sobre la pasada legislatura, antes de reconocer a Zapico que, al menos, desde su llegada a la consejería “ahora se habla de vivienda”. Acto seguido rebajó ese reconocimiento con una frase de tono irónico: “Yo creo que estamos un poquitín inclinados, el giro no lo he visto por ningún lado”.

El diputado del PP cuestionó además el calendario de las promociones en marcha y advirtió de que muchas de ellas, financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, prevén su conclusión más allá de junio de 2026. “Yo quiero que me explique usted qué pasa si las obras no se acaban antes del 30 de junio de 2026”, planteó. Y añadió: “¿Quién va a cubrir esa financiación? ¿Se pierden? ¿Lo va a cubrir el Principado?”.

Zapico negó cualquier riesgo sobre esos recursos y trató de transmitir tranquilidad. “Ni un euro de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está en riesgo”, sostuvo. Según explicó, el requisito exigido para justificar esas partidas es que las actuaciones estén licitadas, adjudicadas y en marcha. El consejero defendió que Asturias tiene activadas 610 nuevas promociones ligadas a esos fondos y aprovechó para llevar la discusión al terreno ideológico: “La vivienda es un derecho”, subrayó, antes de reprochar al PP que hubiera “perdido una gran ocasión de decir la palabra derecho” y también la palabra “Constitución”.

“Es una pena que el Partido Popular no entienda que la vivienda es un derecho”, abundó el consejero. Y remató: “La quieren asimilar a los que entienden que la vivienda es un bien de mercado que produce beneficios y, por lo tanto, con ese bien de mercado se puede especular”.

El programa á fue también objeto de críticas por parte del PP. Cuervas-Mons recordó que se trata de una de las iniciativas estrella del Gobierno y puso en duda su alcance real tras sus primeros meses de funcionamiento. “Cinco meses más tarde me está contando usted que tenemos, ¿qué?, ¿cuántos contratos de alquiler?”, ironizó. Minutos antes, Zapico había afirmado que el programa suma ya “23 pisos” incorporados y “20 inquilinos viviendo” en ellos, principalmente en Oviedo y Gijón, y defendió que la medida ha permitido rebajar precios “entre 200 y 420 euros”. Aunque las cifras resultaron insuficientes para el PP, Zapico se comparó con la experiencia vasca: “No estamos como el Bizigune, sino que estamos, yo creo, un poco más adelantados en este primer trimestre de la puesta en marcha del programa”.

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons criticó también, especialmente la gestión de Vipasa, la empresa pública de viviendas. Quería saber “cuántas viviendas vacías y sin reparar tiene el Principado de Asturias en su parque” y si las reparaciones se están haciendo “con normalidad en plazos razonables”. También inquirió por posibles deudas con empresas encargadas de esos trabajos. En su réplica fue más allá y puso cifra al problema: “Yo he sumado unas 260 y pico”. Y lanzó una comparación directa: “¿Qué es más barato, arreglar esas 260 o empezar a construir nuevas?”.

Zapico replicó que al inicio de la legislatura había 500 viviendas pendientes de reparaciones. "Por lo tanto, ya hemos resuelto 240”, afirmó.

El PP reprochó además al consejero la falta de inspecciones específicas en materia de vivienda, pese a anuncios previos sobre la puesta en marcha de controles. Cuervas-Mons recordó que Zapico llegó a prometer “2.600 inspecciones” y contrapuso ese anuncio a la ausencia de inspectores. El consejero replicó que ya se han impuesto sanciones en colaboración con Turismo y citó una multa de “58.000 euros” a un propietario de vivienda protegida en Gijón por seguir ofertándola en portales de internet “pese a las advertencias”.

“Promesas y propaganda”

Con todo, Cuervas-Mons acusó al consejero de no haber respondido a sus preguntas esenciales. Para el diputado popular, la efectividad de las políticas de vivienda se verá “cuando la gente entre y ustedes entreguen las llaves”. “Mientras tanto, lo demás está muy bien, pero de momento es promesas y propaganda”, aseveró.

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Zapico admitió no tener todas las cifras en su cabeza, pero reivindicó que el Gobierno ha activado promociones, ayudas y programas de movilización de vivienda vacía, y prometió trasladar por escrito la información pendiente.