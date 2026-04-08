IU avisa que será "enormemente exigente" en la depuración de responsabilidades políticas por el accidente de Cerredo

El diputado de Convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas, defendió este miércoles que el informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas será “clave” para evitar que se repitan hechos similares a los acontecidos en Cerredo, donde perdieron la vida cinco trabajadores, y anticipó que su formación será “enormemente exigente en la depuración de cualquier responsabilidad política” que puedan derivarse de todos los procedimientos de investigación que se están llevando a cabo.

Abogó, no obstante, por evitar señalar a los funcionarios de Minas, al considerar que sería “una mala decisión”, aunque sí reconoció que deberán adoptarse decisiones operativas en este ámbito.

En este sentido, calificó como una “buena noticia” el anuncio realizado por Adrián Barbón de que en un plazo de dos meses se recuperará el servicio específico de Seguridad Minera, puesto que redundará en “una mejora en la seguridad de los trabajadores de la minería”.

El portavoz también puso el foco en los proyectos de investigación complementaria (PIC), que definió, “desde nuestro punto de vista”, como “bastante dudoso, de dudosa legitimidad jurídica”, y que, a su juicio, está en el centro de lo ocurrido.

En su opinión, tanto el informe de Inspección como el dictamen de la comisión de investigación parlamentaria deberán servir “para que la Administración del Principado tome medidas y también para depurar las responsabilidades políticas que sean necesarias”.

Críticas a la derecha

Vegas fue especialmente crítico con la estrategia de los grupos de la derecha, a quienes acusó de tratar de convertir “lo que es un terrible accidente con cinco mineros fallecidos en un circo político”. El parlamentario cuestionó la actitud de los representantes de la extrema derecha en la comisión, recordando cómo el diputado de Vox Gonzalo Centeno “abrazaba” y “halagaba” al empresario Chus Mirantes, máximo responsable de la mina de Cerredo.

Por su parte, la diputada Covadonga Tomé reconoció que nunca se imaginó pasar “tanta decepción, tanto dolor y tanta vergüenza ajena como estoy pasando estos días” por el terremoto político que se ha generado tras el informe de la Inspección.

Por un lado, explicó, “tenemos al Partido Socialista tratando de sacar pecho por la actuación de su Ejecutivo en lo referente a la tragedia de Degaña, cuando desde el principio pusieron pegas para que hubiera una comisión de investigación parlamentaria y trataron de cerrar esta cuestión de una manera bien distinta a la que por suerte ocurrirá cuando tengamos el dictamen definitivo”.

Y, por otro lado, “la derecha poniendo en marcha una estrategia de dilación de los tiempos para sacar rendimiento electoral y para obtener el mayor desgaste posible del Gobierno”.

Para Tomé, “se están olvidando de lo más importante, que es que hay seis fallecidos y un compañero al que tuvieron que amputar una pierna”. “Lo único que les importa es el rédito electoral que puedan obtener”, criticó.

El dictamen de la comisión parlamentaria, en mayo

Por otro lado, y como presidenta de la comisión de investigación parlamentaria, incidió en que cree “en la eficacia de un trabajo parlamentario riguroso, serio, bien hecho y creemos también en la pluralidad democrática”, afirmó, antes de asegurar que el dictamen no solo estará en el plazo (a finales de mayo), sino que no hará “ningún tipo de concesión y va a ser absolutamente riguroso”.

Además, buscará dos objetivos. En primer lugar, dirimir responsabilidades políticas “a todos los niveles” y, en segundo, “poner en marcha todas las herramientas posibles para que no se repita una desgracia de esta envergadura en Asturias”.