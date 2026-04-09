La elección del nuevo director de RTPA levanta las críticas de la oposición
A. G.-O. / Agencias
La elección del director general de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), cargo vacante desde principios de año, abrió ayer un nuevo frente entre los socios de gobierno, PSOE e IU, y suscitó críticas por parte del resto de grupos. Tras filtrarse que el PSOE tiene previsto proponer a Daniel Forcada, periodista navarro de 42 años que trabajó en TeleMadrid y TVE, las voces en contra no se hicieron esperar.
Las críticas más relevantes llegaron de Convocatoria por Asturias-IU, socios de Gobierno de Barbón. Xabel Vegas trasladó que "el grupo socialista no ha contado con nosotros para este candidato. Esperamos que en los próximos días haya una negociación seria, es una lástima que el proceso se inicie con una filtración y sin negociación". Afeó además, que el perfil propuesto no tenga experiencia de gestión ni sea asturiano. Para el portavoz del PP, Luis Venta, el proceso es "un escándalo en el fondo y en las formas" y refleja que el PSOE y Barbón "han vuelto a perder la oportunidad de buscar un mínimo consenso". El diputado de Foro, Adrián Pumares, pidió que el cargo sea para una persona con vínculos con Asturias y sensibilidad hacia el asturianismo. Covadonga Tomé cuestionó el modelo y abogó por un proceso "abierto y público" que permita designar a profesionales "intachables periodísticamente".
Los grupos tendrán hasta el 22 de abril para presentar a sus candidatos.
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