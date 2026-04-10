Juan Cofiño ingresa en el Ridea como miembro de honor de la institución
"De la Diputación Provincial al Principado", título del discurso del Presidente de la Junta
El presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, ingresará el próximo miércoles 15 de abril en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) como miembro de honor. El político y abogado leerá el discurso "De la Diputación Provincial al Principado de Asturias. Breve balance de una época y algunos apuntes de futuro". El acto será presentado por el director del instituto, Ramón Rodríguez. El jurista Javier Junceda, miembro de número de la institución asturiana, se encargará de la contestación del ingreso de Cofiño.
Ramón Rodríguez ha resaltado el carácter "especial" que tiene la incorporación del presidente de la Junta General al Ridea: "Siempre, en todo momento, ha sido una persona que ha apoyado mucho a la institución, ha sido un protector destacado. Además, Cofiño fue una figura decisiva en la aprobación de la ley en 2022 por la que ahora se rige el instituto"
Juan Cofiño pasará a partir del miércoles a formar parte de una lista de miembros de honor de la que forman parte diversas personales del mundo de la empresa, la política, la ciencia o la sociedad en general asturianas. El acto tendrá lugar a partir de las 19 horas en el salón de actos del Ridea, en la plaza de Porlier de Oviedo.
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