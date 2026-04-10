El parlamento asturiano retomará después de un año la tramitación de la ley de Espectáculos, que prohibiría a menores en los toros

El parlamento asturiano ha desbloqueado, tras más de un año, la tramitación de la ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que, entre otras medidas, plantea la prohibición de que los menores puedan acudir a los toros. Los trabajos se retomarán la próxima semana, el lunes 13.

El diputado de Sumar, Xabel Vegas, había denunciado hace tan solo unas semanas que el Partido Popular tenía “secuestrada” la tramitación, pues la presidencia de la comisión recae sobre el diputado Luis Venta Cueli, quien en el último año solo convocó una reunión.

“Hemos conseguido desbloquear una situación que era injustificable y que estaba frenando el funcionamiento normal de la Cámara”, afirmó este viernes Vegas tras conocerse que se retomarían los trabajos.

Para Sumar, la convocatoria de la ponencia supone “un paso importante para recuperar la normalidad parlamentaria y garantizar que una iniciativa ya registrada pueda continuar su recorrido”. E insistieron en que la proposición de ley “cumple todos los requisitos reglamentarios" y que "no existía ningún motivo para mantener paralizados sus trabajos durante tanto tiempo”.

El grupo parlamentario seguirá “vigilante” para asegurar que la ponencia avance “sin nuevos retrasos y que la ley pueda ser debatida y aprobada”.

La modificación de la ley de Espectáculos Públicos fue presentada ante la Junta General del Principado en abril de 2024 con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de la izquierda (PSOE, Convocatoria y Covadonga Tomé). Sin embargo, la parte de ponencias se paralizó poco después.