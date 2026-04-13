El PP advierte de la "mentira" de la "vía fiscal asturiana": "Cuatro de cada cinco asturianos están expulsados"

Con la campaña de la renta iniciada hace unos días, el Partido Popular advirtió este lunes que los asturianos se volverán a encontrar “entre los españoles que más impuestos pagan”. El diputado calificó la “vía fiscal asturiana” como una “mentira que se ceba especialmente con las clases medias y con los autónomos”.

Esta situación, dijo Ruiz, viene de la negativa del Principado de “deflactar el IRPF y la cerrazón para hacer una rebaja de tipos impositivos real y efectiva para el conjunto de los contribuyentes”.

El diputado desgranó que la recaudación del IRPF ha pasado de 1.000 millones en 2019, cuando comenzó el Gobierno de Adrián Barbón, a los 1.690 millones de euros que se esperan recaudar en este año 2026. “Es decir, desde que gobierna Barbón la recaudación por el tramo autonómico del IRPF ha crecido en 690 millones de euros, un 69 por ciento más para poder seguir pagando la factura de este Gobierno sobredimensionado e inoperante”, criticó.

En este sentido, afirmó que el Gobierno regional “intenta colarnos las deducciones autonómicas como un modelo singular orientado a las rentas más bajas, olvidando que en otras autonomías también existe un entramado de deducciones autonómicas”.

130 millones de beneficios fiscales

Y señaló dos cuestiones fundamentales del sistema asturiano: “frente a los 690 millones que Barbón ganará al año con el aumento de la recaudación, los beneficios fiscales se estiman en 130 millones de euros”. Es decir, “el Gobierno socialista asturiano cobra cinco euros de más a cada contribuyente para luego decir que le hace un favor al devolver un euro”.

Continuando con los datos, especificó que “cuatro de cada cinco asturianos están expulsados de la vía fiscal asturiana”. “De casi 600.000 contribuyentes que habrá en esta campaña, tan solo 125.000 tendrán derecho o se acogerán a una deducción, mientras que, con una rebaja generalizada de impuestos en la tarifa, todos los contribuyentes se beneficiarían”, dijo.

Ruiz también hizo referencia a la advertencia del Colegio de Economistas de que este modelo “no alivia la carga fiscal y solo consigue además hacer más complejo la liquidación de este impuesto”. E incidió en que en Asturias se paga más IRPF que en Madrid o en comunidades vecinas como Cantabria o Castilla y León.

“Por eso se han gastado ya medio millón de euros en dos campañas publicitarias para defender su vía fiscal, dos campañas que nada facilitan la declaración de la renta a los asturianos, sino que sólo tratan de lavar la cara de la política fiscal de este Gobierno”, concluyó Ruiz, que volvió a incidir en el compromiso de su partido con la bajada de impuestos. Asimismo, adelantó que el sábado habrá un encuentro sobre fiscalidad con Cantabria.