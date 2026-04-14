Rifirrafe en la Junta a cuenta de las listas de espera de la sanidad de Asturias: el PP acusa a la Consejera Saavedra de "maquillarlas" y ésta les advierte de que no son un "instrumento político"

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, replicó este martes en el Pleno de la Junta al PP que "las listas de espera no las elaboran los gestores ni los políticos y las mismas se construyen día a día por profesionales sanitarios y administrativos del SIRPA, siguiendo procedimientos reglados, auditables y basados en criterios estrictamente clínicos".

"Las listas de espera, repito, no son un instrumento político o no deberían serlo, son un instrumento clínico, gestionado por profesionales, regulado por ley, por normativa. Esto no es una opinión, es el funcionamiento real del sistema recogido en los protocolos oficiales del SIRPA y, por supuesto, la normativa autonómica y estatal, incluido un decreto de garantías de Asturias, que el paciente puede adquirir al Servicio de Atención a los Servicios y solicitar cuáles son sus necesidades", explicó la consejera.

Ha sido en respuesta a una interpelación de la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo, sobre listas de espera en la que le ha planteado a la consejera que responda si el Gobierno "está gestionando mal o está ustedes ocultando la realidad".

Saavedra ha pedido al PP que en este debate no se ponga en cuestión el trabajo de quienes gestionan y sostienen la sanidad pública asturiana. "Podemos discutir sobre recursos, sobre organización, sobre prioridades, pero no sobre la integridad de los gestores, ni los profesionales, ni sobre la metodología que garantiza la equidad en el acceso. Porque la sanidad pública no se defiende con titulares, se defiende con recursos", dijo la titular de salud.

Añadió la consejera que "hablar de maquillaje de listas de espera es más viejo que el hilo negro". "Ahora se acercan las elecciones. Puedo entender que su partido utilice, como siempre, no propuestas, pero sí un debate corto", lamentó la consejera.

Tipos de lista de espera

La consejera ha explicado que existen tres tipos de lista de espera. La lista de espera estructural para pacientes disponibles y programables; la lista de espera no estructural para pacientes con indicación válida pero temporalmente no disponibles y la lista de espera general, que es la suma de ambos, en donde aparecen todos los pacientes.

Ha incidido en que es importante explicar esto porque cuando el Ministerio publica que hay tantos pacientes en lista de espera quirúrgica se refiere a la lista de espera estructural, "el Ministerio y el resto de comunidades". Por tanto ha indicado la consejera que "mezclar cifras, como a veces se hace en el debate público, genera siempre una alarma injustificada".

Ha indicado Saavedra que en la gestión activa de las listas, los servicios clínicos las revisan periódicamente, las direcciones de área monitorizan indicadores y las unidades administrativas contactan con los pacientes para confirmar vigencia, actualizar datos o resolver incidencias. "Todo ello es trabajo profesional, lo repito, no político, y es un trabajo complejo, que requiere revisar causas de suspensión, verificar pruebas pendientes, reordenar prioridades y garantizar que cada paciente esté en la situación correcta", dijo.

Ante las críticas de la diputada del PP la consejera ha recordado que Asturias es la única comunidad autónoma de toda España que publica mensualmente sus listas de espera sanitarias. "La ciudadanía asturiana merece un debate serio, no una campaña de intoxicación. Merece propuestas, no bulos, y es imprescindible desmontar lo que el PP asturiano difunde, incluso ahora está difundiendo, que nosotros somos una comunidad que apuesta por la sanidad privada", dijo Saavedra.

"Maquillaje"

Por su parte Fernández Pardo ha replicado a la consejera que lo siente "si le molesta el hecho de cuestionar la trazabilidad de las listas de espera", que es algo "importantísimo". "Ustedes no solamente es que mes tras mes van incrementando las listas de espera, sino que las van maquillando cada vez más", dijo la diputada popular.

La parlamentaria del PP ha repasado las cifras de las listas de espera, pero ha incidido en que su interés este martes es hablar "de algo muy grave", como es la falta de control real del sistema de información sanitario en Asturias.

Ha considerado Fernández Pardo que el sistema actual de publicación de las listas de espera no ofrece una visión clara y convincente de la situación real, y eso "lo saben todos los asturianos, los usuarios."

"Se publican datos de manera que a ustedes les resulte más útil para construirse un discurso favorable, pero no para explicar a los ciudadanos la realidad completa de las listas de espera, incluyendo las esperas estructurales, los pacientes transitoriamente no programables, los derivados a centros alternativos o las crudas demoras a que se ven sometidos", dijo Fernández Pardo.