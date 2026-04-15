Cofiño reivindica los 40 años de autonomía asturiana y reclama reformas en la fiscalidad, con críticas a la burocracia y el discurso identitario: su ingreso en el RIDEA

El presidente de la Junta General, Juan Cofiño, ha ingresado en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) con un discurso en el que ha trazado un balance de las cuatro décadas de autonomía asturiana que combina la reivindicación de los avances alcanzados con una batería de advertencias sobre sus límites actuales y un conjunto de propuestas que, sin presentarse como tal, dibujan un auténtico programa de actuación.

Cofiño, cuyo ingreso ha sido avalado por el jurista Javier Junceda, arrancó su intervención acotándola como la reflexión de “un ciudadano”, al margen de su trayectoria política y situado —según sus propias palabras— “en el epílogo” de su vida pública. Pero esa declaración de intenciones no diluyó el contenido político del discurso, que transitó entre la defensa del modelo autonómico como marco de progreso y una crítica explícita a algunas de sus disfunciones.

El acto de ingreso ha llenado el salón noble del RIDEA, y entre los asistentes se encontraban el presidente del Principado, Adrián Barbón, el expresidente Pedro De Silva, el arzobispo Jesús Sanz Montes; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, o el fiscal jefe de Asturias, Gabriel Bernal. También asistieron nombres propios de la actividad económica, como el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, o el empresario Francisco Rodríguez. Acompañaron a Cofiño los integrantes de la mesa del parlamento de la Junta, dirigentes sindicales y numerosos nombres destacados de la vida social, política y económica asturiana.

Defensa del modelo con advertencias de desgaste

El que fuera vicepresidente del Principado reivindicó el papel del Estado de las Autonomías como uno de los pilares del desarrollo desde la Constitución de 1978, subrayando que Asturias ha experimentado avances “de gran trascendencia” en ámbitos como las infraestructuras, los servicios públicos o la diversificación económica.

Sin embargo, introdujo un matiz relevante al advertir de “síntomas de cierto agotamiento” del sistema, vinculados a problemas de financiación, dificultades en la prestación de servicios y una creciente desafección generacional. Pese a ello, rechazó que estos déficits cuestionen el modelo en sí.

Fiscalidad: advertencia sobre una “singularidad por exceso”

Uno de los ejes más claros del discurso fue la fiscalidad. Cofiño defendió la necesidad de sostener unos servicios públicos robustos, pero alertó de que Asturias debe revisar su sistema tributario para no perder competitividad.

En este sentido, señaló que una “singularidad fiscal por exceso” puede actuar como elemento “penalizador” para la actividad económica, incluso desde el punto de vista psicológico, e instó a corregir esos desequilibrios.

Dudas sobre el discurso identitario

Uno de los pasajes más delicados de la intervención fue su reflexión sobre el papel de la identidad en la política asturiana. Sin cuestionar los elementos culturales propios, Cofiño introdujo una advertencia clara sobre el riesgo de sobredimensionarlos.

A su juicio, el “exceso en la pulsión identitaria” resulta “indeseable” y puede derivar en dinámicas de confrontación o bloqueo institucional. En esta línea, defendió que debates como el de la oficialidad del asturiano no deben convertirse en un elemento que paralice reformas necesarias ni en un factor de división social. Una de esas reformas, recalcó, sería la reforma del Estatuto de Autonomía.

El exvicepresidente planteó así una idea de fondo: el desarrollo de Asturias no puede descansar en la construcción de un relato identitario, sino en la gestión eficaz de la economía, los servicios públicos y la calidad de vida.

Un “programa” centrado en las reformas

Más allá del análisis, el discurso incorporó un conjunto amplio de propuestas que configuran una hoja de ruta para el futuro. Aunque evitó definirlas como un programa político, el contenido abarcó desde la reforma del Estatuto hasta cambios en el modelo económico.

Entre las medidas planteadas figuran la introducción de decretos ley, la posibilidad de adelantos electorales o la revisión del sistema electoral, siempre desde la búsqueda de consensos.

Vivienda: de regular la escasez a impulsar la oferta

En materia de vivienda, Cofiño defendió un cambio de paradigma. Criticó que Asturias haya centrado su política en regular la escasez y abogó por avanzar hacia una “política de la abundancia” basada en el aumento de la oferta. Para ello, señaló la necesidad de reducir trabas administrativas, acortar los plazos urbanísticos y revisar elementos fiscales que dificultan la construcción.

El discurso incluyó también una crítica directa a la complejidad administrativa. Cofiño reclamó una “severa acción de simplificación regulatoria” para reducir el volumen normativo que, a su juicio, entorpece la actividad económica y la gestión pública.

Alerta sobre la transición ecológica, y la apelación a "dejar correr el aire"

En el ámbito energético, advirtió de la “asimetría” entre el cierre de fuentes tradicionales y el desarrollo de nuevas energías renovables, subrayando que Asturias no puede permitirse perder competitividad industrial por este desfase.

El discurso concluyó con una apelación a superar inercias como el cortoplacismo, los vetos cruzados o la tendencia a aplazar decisiones.

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Cofiño defendió la necesidad de “dejar correr el aire”, facilitando la actividad económica y apoyando el emprendimiento como base del crecimiento. Su intervención deja así un balance reivindicativo de lo construido en cuatro décadas, pero también un diagnóstico crítico y una propuesta de futuro que introduce elementos de debate directo en la agenda política asturiana.