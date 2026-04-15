El PP y Vox exigen a Barbón que dimita por “cobarde, miserable y mezquino” en el accidente de Cerredo y el presidente les exige poner el foco sobre “los investigados por homicidio”

El presidente del Principado, Adrián Barbón, fue este miércoles la diana de los ataques del PP y Vox por la gestión del accidente minero de Cerredo, tras conocerse el informe elaborado por la Inspección General de Servicios que pone de manifiesto deficiencias de funcionamiento en el Servicio de Minas. En el transcurso de las preguntas al presidente en la Junta General, tanto el portavoz popular, Álvaro Queipo, como la de Vox, Carolina López, situaron a Barbón en el centro de la responsabilidad política por el funcionamiento del servicio y por la actuación del Ejecutivo antes y después del accidente que el pasado 31 de marzo de 2025 se llevó la vida de cinco trabajadores en una extracción ilegal de carbón.

Barbón, en cambio, apuntaló la posición argumental que viene manteniendo en los últimos días: reivindicó el informe de la Inspección General de Servicios que encargó él mismo, defendió las medidas adoptadas a partir de sus conclusiones y afeó a la oposición que, en su afán por erosionarle, pase por alto a los “verdaderos responsables”, los cuatro investigados por homicidio de la empresa Blue Solving. El presidente insistió en su voluntad de llegar “a la verdad”, si bien no explicitó si ese análisis conllevará un señalamiento a anteriores responsables políticos del área de Industria.

Eso sí, admitió que como presidente es responsable del conjunto de la Administración, aunque rechazó la simplificación de atribuirle una dimisión automática por el funcionamiento de un servicio concreto. En su respuesta a Carolina López enumeró que la Administración autonómica cuenta con 182 servicios, 346 secciones y 364 negociados, “casi 900 departamentos” sin contar los del Sespa, y replicó que, según la tesis de Vox, el presidente debería dimitir por el funcionamiento de un servicio, de un negociado o de una sección.

Sin embargo, tanto Álvaro Queipo como Carolina López apuntaron a la responsabilidad máxima del presidente. El líder del PP lo hizo reclamando en primer lugar que pida el “cese inminente” de Enrique Fernández y Nieves Roqueñí de sus respectivos cargos al frente de Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, y añadiendo después que, si cuenta con “un poco de altura política”, debería plantearse su dimisión. Carolina López fue más directa: “Deje de dar lecciones, asuma las responsabilidades, deje de esconderse y háganos a todos los asturianos un favor y dimita”.

Barbón enumeró las peticiones de dimisión acumuladas por los partidos de la derecha: la cuarta de Vox y la tercera del PP, “y aún queda un año de legislatura”. Pero sostuvo que las exigencias de renuncia “pierden valor” cuando, a su juicio, se está ante un debate de fondo sobre "un asunto extremadamente serio".

Queipo: "Su negligencia en este asunto le acompañará siempre"

El primer cara a cara lo protagonizaron Queipo y Barbón. El dirigente popular preguntó de forma expresa si el accidente en la mina de Cerredo podría haberse evitado si la Administración no hubiera actuado de manera “negligente”. En su primera respuesta, el presidente defendió que si hoy existe un debate político y parlamentario sobre el funcionamiento del Servicio de Minas es precisamente porque fue él quien decidió encargar el informe a la Inspección General de Servicios, elevarlo al Consejo de Gobierno y poner sobre la mesa la voluntad de “llegar hasta el final” con toda la información disponible. Acto seguido, trató de trasladar el foco hacia la empresa al sostener que hay una responsabilidad que no admite dudas: la de la mercantil que hacía lo que no tenía autorización para hacer, "extrayendo carbón de manera ilegal y en condiciones laborales propias del siglo XIX”.

Queipo utilizó su réplica para endurecer el tono. Sostuvo que, a tenor de los hechos conocidos, de las declaraciones de los supervivientes y del contenido del informe, resulta “evidente” que el Gobierno actuó de forma negligente. Preguntó por qué Barbón no es capaz de reconocerlo, por qué se opuso a la creación de la comisión de investigación, por qué intentó después “controlarla” y por qué su grupo se negó a reabrirla tras conocerse el informe de la Inspección General de Servicios. El dirigente popular acusó al presidente de “tapar la verdad” para no asumir responsabilidades políticas y le advirtió de que esa negligencia “le va a acompañar para siempre”.

Queipo tildó a Barbón de “cobarde”, “mezquino” y “miserable” por su comportamiento tras conocerse el informe, por no haber solicitado él mismo un pleno monográfico y por haberse negado, a su juicio, a la reapertura de la comisión de investigación. Le recriminó haber intentado “hacerse la víctima” con seis muertos y un herido y le acusó de buscar una “cabeza de turco”, ya fuera en la Administración o en el actual consejero de Industria, para desviar la responsabilidad. También rechazó con dureza que el PP esté defendiendo a Blue Solving: “Ni defendemos ni vamos a defender a una empresa cuya actividad era ilegal y va a ser juzgada”, afirmó, antes de añadir que esa empresa pudo actuar como lo hizo por la negligencia del Gobierno que preside Barbón.

En la parte final de su intervención, el líder del PP detalló las decisiones y omisiones que, a su juicio, sostienen la responsabilidad política del Ejecutivo. Preguntó por la supresión del servicio de seguridad minera, por el uso de los proyectos de investigación complementaria sin cobertura legal para consentir la explotación ilegal de carbón, por la gestión de denuncias previas y por los avisos de inspección. Después reclamó responsabilidades concretas: sostuvo que Enrique Fernández y Nieves Roqueñí habían sido “premiados” por su gestión con sus actuales cargos y aseguró que ya deberían haber sido cesados. También se refirió a la exconsejera Belarmina Díaz, de la que dijo que había sido utilizada por el propio Barbón como “escudo humano”. El líder del PP terminó su exposición recomendando a Barbón sopesar su dimisión.

Barbón reprocha que se use "el dolor de las familias para hacer política"

Barbón respondió acusando al PP de utilizar el dolor de las familias y de la familia minera “para hacer política”. Frente a la tesis popular, defendió que si hubiera gobernado el PP ese informe de la Inspección de Servicios “no hubiera existido jamás” y recordó que el documento fue puesto a disposición tanto de la comisión parlamentaria como de la Fiscalía. El presidente quiso apoyarse además en el propio contenido del informe para desactivar la principal línea de ataque de Queipo. Leyó en el hemiciclo varios pasajes para subrayar que las actividades inspectoras desarrolladas por el servicio competente en materia de minería “fueron adecuadas” y que en las visitas realizadas a las instalaciones y a los pisos concretos donde después se produjeron los accidentes mortales no se advirtió actividad extractiva en las actas levantadas.

A partir de ahí rechazó que la fusión de servicios o la reorganización administrativa expliquen por sí mismas el accidente. Para reforzar ese argumento citó otras comunidades autónomas, como Aragón, Castilla y León o Andalucía, donde, según sostuvo, existe un único servicio de minas pese a contar con una actividad extractiva mayor. También se detuvo en otro de los reproches de la oposición, el aviso previo de las inspecciones, para afirmar que, según la información recabada por la consejería, se trata de una práctica que se realizaba “toda la vida”, también bajo gobiernos del PP y de Foro, y que figura igualmente en procedimientos de inspección de otras comunidades.

Carolina López: "Quiere que los funcionarios sean cabeza de turco"

Tras el intercambio con el PP llegó el turno de Carolina López. La portavoz de Vox preguntó directamente a Barbón si asumía las responsabilidades que se derivan del informe. “Fíjese si las asumimos que el Consejo Gobierno aprobó poner en marcha las 11 recomendaciones que venían establecidas”, respondió Barbón. Añadió que el Ejecutivo ha ido “incluso más allá de lo que nos pide el informe”, al haber decidido “crear un nuevo servicio”, “paralizar la autorización de PIC con explotación, en tanto en cuanto no hay una regulación normativa” y ampliar la investigación reservada a otros asuntos. “Claro que las asumimos”, zanjó.

López replicó que no se está ante simples deficiencias administrativas, sino ante “un fallo político” y le dijo a Barbón: “El máximo responsable aquí es usted”. La diputada le acusó de llevar “un año haciendo una cosa, ganar tiempo con titulares y discursos completamente vacíos”, pese a haber prometido que quería “llegar hasta el final, caiga quien caiga”. Según Vox, el presidente “lo primero que intentó fue parar, frenar la comisión de investigación” y el informe que encargó a la Inspección General de Servicios buscaba “un cortafuegos” para “convertir a los funcionarios en cabezas de turco y tapar decisiones que son propias de su propio gobierno”. A su juicio, la maniobra fracasó porque “el informe que iba a ser su salvación se convirtió al final en su acusación”.

La portavoz de Vox sostuvo que el documento “confirma el fallo sistemático de su gobierno con el control de la actividad minera” y recordó que ya existía en 2021 “un informe en la misma línea”. “¿Qué hizo usted? Meterlo para el cajón”, le espetó. A continuación cuestionó que “se utilizaron figuras no reguladas como los PIC para permitir en la práctica la extracción de carbón”, que “se avisó a los denunciados antes de inspeccionar” y que Barbón “debilitó la estructura administrativa al suprimir el servicio de seguridad minera”. “¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo hizo cuando le advirtieron en el 2021? ¿Por qué han tenido que fallecer trabajadores?”, preguntó desde el escaño.

En el tramo final, López acusó a Barbón de "traicionar la confianza" de las víctimas del accidente, que “confiaban en que la Administración estaba cumpliendo con su función”. Después remachó: “Usted ha fallado a los seis mineros, ha fallado a sus familias y ha fallado a todos los asturianos”. Y cerró su intervención con una exigencia sin rodeos: “Deje de dar lecciones, asuma las responsabilidades, deje de esconderse y háganos a todos los asturianos un favor y dimita”.

El reproche del Presidente: "¿Cómo que unos desaprensivos?"

Fue en la respuesta final donde Barbón lanzó su reproche a la oposición. El presidente defendió que el informe a él le “valía” cuando decidió encargarlo y que le “vale” igualmente ahora que se conoce su contenido. “Creo que es una aportación sólida, la primera que tenemos definitiva y que permite, sin ningún género de dudas, analizar lo que sucedía en el servicio de minas”, afirmó. También reivindicó que “nunca voy a mirar para otro lado cuando se trata de un accidente como este, nunca” y sostuvo que el nuevo consejero asumió sus responsabilidades “con el propósito, además, de la regeneración como mandato marco de nuestra consejería”.

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Pero el pasaje más duro llegó cuando contestó a la manera en que la oposición se refiere a los responsables empresariales. “Yo nunca tampoco voy a ocultar los verdaderos responsables, como ustedes están empeñados en hacer o suavizar”, dijo antes de detenerse en un término utilizado por el PP en la intervención del diputado Rafael Alonso el día anterior. “Ustedes les llamaron desaprensivos. ¿Cómo desaprensivos? ¿Cómo desaprensivos?”, repitió para corregir acto seguido: “Se trata de investigados por homicidio. Cuatro personas. Las cuatro de la empresa Blue Solving”.