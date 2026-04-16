Sesenta "peque diputados" alzan la voz en la Junta General contra el mal uso del móvil y las redes sociales: "Nos hacen mucho daño"

"Nos ha tocado vivir en una sociedad en la que el móvil y las redes sociales son casi imprescindibles para relacionarnos, pero si no sabemos usarlos, nos hacen mucho daño”. Son palabras de Noa Suárez Méndez, alumna de sexto de Primaria del colegio Santo Domingo de Navia, que este jueves ocupó uno de los escaños de la Junta General del Principado. Noa hizo de "peque diputada" por un día, junto a otros 60 escolares de su centro y del colegio Cerredo, en Degaña.

Durante el "pleno infantil", Noa y otros tres alumnos portavoces pusieron en el centro del debate el valor de la convivencia en entornos digitales, reflexionando sobre la necesidad de encontrar un equilibrio en la utilización de la tecnología y, así, protegerse de contenidos inadecuados para su edad.

Sofía Álvarez Pérez, alumna de 5º de Primaria del colegio Santo Domingo, se puso en la piel de Adrián Barbón o Álvaro Queipo para pedir "un entorno donde las promesas se cumplan, el perdón tenga un lugar y tratemos a los demás con la dignidad que merecen”. Asimismo, apostó por "un uso de la tecnología responsable, sin dejarnos llevar solo por la apariencia, y recordando que lo más importante está en las relaciones reales".

Desde el colegio de Cerredo, Mía Francos Cadenas, de 3.º de Primaria, puso el acento en la convivencia, el respeto y los valores democráticos. “Convivir es un aprendizaje continuo que se construye día a día con las acciones de todas y todos”, afirmó. También intervino Noa Feito Mesa, de 5.º de Primaria, quien insistió en la necesidad de resolver los conflictos. “Hemos aprendido que los problemas no se arreglan gritando, insultando o peleando, sino hablando, escuchando y buscando soluciones justas para todos”, remató.

El compromiso ganador

Tras las intervenciones de los portavoces, se abrió el turno de votaciones, donde los alumnos decidieron cuál de los ocho compromisos propuestos debería resultar ganador. El presidente de la Junta General, Juan Cofiño, fue el encargado de anunciarlo. Finalmente, ganó el número siete, propuesto por la alumna Noa Feito Mesa del colegio de Cerredo: "Nos comprometemos a tratarnos bien. Puede parecer algo muy simple, pero no lo es. Usar palabras amables, respetar las diferencias y pensar antes de hablar puede cambiar muchas cosas".

La iniciativa de "Diputados por un Día", organizada por Aldeas Infantiles SOS, se enmarca dentro del programa educativo “Abraza tus Valores”, que este año celebra su vigésimo octava edición. En el presente curso, el proyecto cuenta con la participación de un total 3.200 alumnos de Educación Infantil y Primaria procedentes de 32 centros escolares de toda la comunidad autónoma.

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Sobreexposición a las pantallas

El presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig Pérez, explicó que esta actividad forma parte de un proyecto más amplio orientado a trabajar valores fundamentales en la infancia. “Llevamos dos años abordando el uso de la tecnología en los colegios porque nos preocupan las consecuencias de una sobreexposición a las pantallas”, señaló. Además, destacó que “Diputados por un Día” es el acto más representativo del programa, ya que permite a los niños exponer sus conclusiones en un entorno institucional y votar los compromisos que consideran más relevantes para mejorar su relación con el entorno digital.