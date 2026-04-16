Tomé acusa a Barbón de "fallar a las familias" de las víctimas de Cerredo y critica a PP y Vox por hacer un "teatro político" con su dolor

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, acusó este jueves al presidente del Principado, Adrián Barbón, de no asumir responsabilidades políticas por la tragedia de la mina de Degaña y le reclamó una disculpa expresa a las familias de las víctimas por la actuación del Ejecutivo autonómico.

Tomé, que preside la comisión de investigación sobre el accidente, sostuvo que el Gobierno asturiano "no puede limitarse a ampararse en informes o en cuestiones administrativas". Según afirmó, la investigación debe servir para depurar responsabilidades y para adoptar medidas que eviten que se repita una tragedia similar en Asturias.

La parlamentaria aseguró que la comisión sigue trabajando en un dictamen “serio y riguroso” con el objetivo de dar respuestas a la sociedad asturiana y contribuir, “mínimamente”, a reparar el dolor causado por el siniestro.

Críticas al presidente

En sus declaraciones, Tomé censuró que Barbón, a su juicio, no haya tenido todavía un gesto hacia las familias de las víctimas. “Sigue sin pedir disculpas. Disculpas claras, expresas, por la actuación de su Gobierno en todo lo relacionado con la mina de Degaña y por las consecuencias que tuvo”, señaló.

La diputada añadió que el debate político no debe centrarse en “relatos personales”, sino en la asunción de responsabilidades por lo ocurrido. En este sentido, reprochó al jefe del Ejecutivo asturiano haber apelado a su experiencia personal y a sus vínculos con la minería en lugar de dirigirse directamente a los afectados.

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Choque con PP y Vox

Tomé extendió además sus críticas a PP y Vox, a los que acusó de utilizar la tragedia con fines partidistas en el marco de la comisión de investigación. Según denunció, ambas formaciones están instaladas en una dinámica de confrontación política y de competencia por capitalizar el dolor de las familias. Frente a esa actitud, defendió que Somos Asturies no participará en “ese teatro entre bloques” y reivindicó un trabajo centrado en el rigor, la investigación y la búsqueda de respuestas. La portavoz sostuvo que esa es, a su juicio, la única manera de estar a la altura de la gravedad de los hechos.