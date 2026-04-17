José Manuel Pérez jura su cargo como presidente del Consejo de Transparencia: "Se abre una etapa exigente e ilusionante"

“Con este acto se cierra la fase de mi nombramiento y se abre una nueva fase tan exigente como ilusionante, la puesta en marcha del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al servicio de la ciudadanía del Principado“. Con esta frase José Manuel Pérez juró este viernes su nuevo cargo al frente de un órgano que llevaba siete años bloqueado y que nace para velar por la “transparencia e integridad” de las instituciones públicas.

Pérez tomó posesión en la que fue su “casa” desde diciembre de 2024, cuando se convirtió en letrado de la Junta General. Al presidente de la institución, Juan Cofiño, al letrado mayor y al resto de sus compañeras letradas agradeció el “apoyo prestado durante el desempeño de mi labor en el servicio jurídico de la Cámara”.

En su breve discurso reiteró, además, su compromiso con los principios que hace tan solo unos días defendió en su comparecencia en comisión parlamentaria. Ante las preguntas de los diputados, Pérez habló ya en ese momento de ejercer el cargo “con independencia, rigor jurídico y plena lealtad institucional”.

Un momento del acto. / Guillermo García / LNE

El nuevo presidente del Consejo de Transparencia de Asturias inicia ahora un camino no exento de trabajo y retos. Como resaltó el presidente del Principado, Adrián Barbón, suya será la labor de que “Asturias quede siempre a salvo de esa tendencia que existe en el mundo de destrucción de nuestro sistema democrático”.

Barbón afirmó que “nos encontramos con que los golpes de las dictaduras y los avances del autoritarismo en todo el mundo, son una realidad a la que no podemos abstraernos o no podemos obviar”. Y advirtió que la democracia, en determinados países del mundo, está siendo impugnada, no de forma directa, sino a través “de la propia estructura de los controles democráticos que existen dentro de la misma”.

Por esa razón, continuó, es “importantísimo que seamos capaces de crear respuestas que den utilidad y transparencia”. En este contexto, destacó la importancia del Consejo de Transparencia y resaltó la “sobrada trayectoria” de su presidente en el ámbito jurídico y académico.

También Juan Cofiño alabó en su intervención “el acierto” de haber elegido a Pérez para ocupar tal cargo, tanto por su experiencia como por su trayectoria. Y, como Barbón, le avisó de los retos que tiene por delante: “Cumplir con la finalidad de la ley de transparencia y hacerlo de una forma eficaz y eficiente, dar respuesta rápida a los asuntos sin gran coste para la administración pública”.

Al acto acudieron varios de los diputados de la Junta General, así como los letrados, y el presidente y vicepresidente de la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres y José Manuel Ferreira.