Revés en la búsqueda de director de la televisión autonómica: Tomé descarta apoyar al candidato del PSOE
La diputada del grupo mixto exige "un perfil periodísticamente intachable" y que conozca y defienda" el asturiano
La diputada del Grupo Mixto en la Junta General y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha asegurado que no apoyará el candidato propuesto por el PSOE para dirigir la Radiotelevisión Pública de Asturias (RTPA). Tomé ha afirmado que debe ser un proceso "abierto, transparente y basado en criterios objetivos", por lo que ha asegurado que no apoyará al candidato propuesto por el PSOE para dirigir el ente público.
Tomé ha revelado su posición este lunes ante la proximidad del fin del plazo para la presentación de candidatos y después de que trascendiese el nombre del posible candidato. "No creemos que sea la mejor forma de abordar esta elección", incidió Tomé.
El rechazo de Tomé puede obligar al PSOE a replantear el proceso, ya que la elección requiere de mayoría reforzada parlamentaria en primera votación (lo que exigiría al menos el concurso del PP, quien se ha mostrado contrario al perfil) o mayoría simple en segunda votación, que el PSOE solo conseguiría con el voto de Tomé.
Sobre el perfil que Tomé espera para el ente público, Tomé ha dicho que "tienen que ser intachables periodísticamente y tienen que plantear, además, objetivos que sean absolutamente coherentes". "No puede ser que el ente público sea, una vez más, un juguete político en manos de unos o de otros", añade. A su juicio, es "fundamental que el nuevo director o directora defienda, conozca en profundidad y pueda aportar sobre la defensa, cuidado y promoción de la cultura y la llingua asturiana".
No obstante, recalcó que la dirección de la RTPA tiene por delante "retos vitales" para el ente público. "Es el caso del cumplimiento del mandato marco, empezando por la finalización de la externalización de servicios. Y, muy especialmente, de servicios tan sensibles como los informativos diarios en Asturias, así como completar el proceso de digitalización", detalló.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Multado con 600 euros por pasar delante de un control de tráfico, no ser detenido y escribir cuando detiene el coche por 'solidaridad': la Guardia Civil extrema la vigilancia
- José Manuel García, fundador de Grupo Roxu: 'La empresa tiene el patrimonio valioso de sus trabajadores, gente que se implicó y que ha sido clave
- La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
- Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves