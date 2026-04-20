Revés en la búsqueda de director de la televisión autonómica: Tomé descarta apoyar al candidato del PSOE

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha asegurado que no apoyará el candidato propuesto por el PSOE para dirigir la Radiotelevisión Pública de Asturias (RTPA). Tomé ha afirmado que debe ser un proceso "abierto, transparente y basado en criterios objetivos", por lo que ha asegurado que no apoyará al candidato propuesto por el PSOE para dirigir el ente público.

Tomé ha revelado su posición este lunes ante la proximidad del fin del plazo para la presentación de candidatos y después de que trascendiese el nombre del posible candidato. "No creemos que sea la mejor forma de abordar esta elección", incidió Tomé.

El rechazo de Tomé puede obligar al PSOE a replantear el proceso, ya que la elección requiere de mayoría reforzada parlamentaria en primera votación (lo que exigiría al menos el concurso del PP, quien se ha mostrado contrario al perfil) o mayoría simple en segunda votación, que el PSOE solo conseguiría con el voto de Tomé.

Sobre el perfil que Tomé espera para el ente público, Tomé ha dicho que "tienen que ser intachables periodísticamente y tienen que plantear, además, objetivos que sean absolutamente coherentes". "No puede ser que el ente público sea, una vez más, un juguete político en manos de unos o de otros", añade. A su juicio, es "fundamental que el nuevo director o directora defienda, conozca en profundidad y pueda aportar sobre la defensa, cuidado y promoción de la cultura y la llingua asturiana".

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No obstante, recalcó que la dirección de la RTPA tiene por delante "retos vitales" para el ente público. "Es el caso del cumplimiento del mandato marco, empezando por la finalización de la externalización de servicios. Y, muy especialmente, de servicios tan sensibles como los informativos diarios en Asturias, así como completar el proceso de digitalización", detalló.