Vox ve "intervencionismo ideológico" en la nueva ley de Infancia del Principado y presenta una enmienda a la totalidad
La diputada Sara Álvarez Rouco advierte que el texto presenta "graves deficiencias" y "amplía de forma injustificada el intervencionismo en la vida familiar"
Vox ha presentado una enmienda a la totalidad a la ley de Infancia y Adolescencia por su “intervencionismo ideológico” y por no responder “a una protección real del menor”, presentando “graves deficiencias” tanto en su enfoque como en su contenido. Además, el partido considera que el texto propuesto “actúa cuando el problema ya existe en lugar de evitarlo”.
La diputada Sara Álvarez Rouco criticó este martes que la propuesta “no refuerza el papel de la familia como ámbito natural de desarrollo del menor”. E incidió en que “colaborar con las familias en conflicto podría evitar que muchos menores acabasen bajo la tutela del Principado”.
En este sentido, advirtió de la falta de soluciones ante “problemas graves” como las fugas de menores en centros tutelados. “Esto ya ha provocado escándalos muy graves en el pasado, como casos de explotación sexual, y sin embargo el proyecto no plantea medidas eficaces. Las fugas no han disminuido y nada indica que vaya a corregirse”, avisó.
Álvarez Rouco incidió, además, en la carga ideológica de la ley, la cual no es “técnica, neutral y centrada en el interés superior del menor”, sino que “incorpora planteamientos ideológicos y amplía de forma injustificada el intervencionismo de la administración en la vida familiar”.
“Este proyecto avala que la administración pueda intervenir en las familias de forma injustificada, desplazando la responsabilidad de los padres y generando inseguridad jurídica”, aseguró.
Para respaldar su planteamiento puso de ejemplo la educación afectivo-sexual y criticó que se “pretende imponer desde los poderes públicos aspectos que forman parte de las convicciones morales y culturales de cada familia”.
Menores no acompañados
La diputada también abordó la situación de los mejores extranjeros no acompañados. “Mantener a un menor extranjero no acompañado triplica el coste destinado a mujeres gestantes y duplica el de una plaza geriátrica”, afirmó. A su juicio, el principio rector debe ser “la vuelta del menor a su entorno familiar de origen, no su permanencia prolongada bajo tutela en un país distinto”.
Por último, puso el foco en los aspectos económicos de la ley, aludiendo a que la propia dirección general de Presupuestos dice que supondrá un aumento del gasto público “sin cuantificar ni explicar cómo se va a financiar”. “La memoria económica es claramente insuficiente y no se tiene en cuenta la estabilidad presupuestaria”, sentencia Álvarez Rouco.
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