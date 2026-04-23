"Nunca ha habido un gobierno de coalición PSOE-PP en este país porque todavía se alimenta el rescoldo de la guerra civil y de la dictadura", afirma el catedrático Ramón Punset

“¿Qué diablos le pasa a la izquierda, que se apunta a la cultura identitaria en vez de apuntarse a lo que siempre se apuntó, la pasión por la igualdad?”, se preguntó este jueves Ramón Punset al analizar el encaje del texto del estatuto de autonomía catalán en la Constitución durante la presentación de su libro, “El ciudadano y el jurista. La tensión entre democracia y derecho”, en la Junta General del Principado. La publicación recopila cientos de artículos publicados desde 2006 en LA NUEVA ESPAÑA y en otros periódicos del grupo Prensa Ibérica.

El catedrático de Derecho Constitucional, que estuvo arropado por el presidente de la Junta, Juan Cofiño, y del rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, abordó la situación de la cuestión territorial, calificando al nacionalismo de “una doctrina y una ideología perversa”, criticando su espíritu “insaciable” que llevó a disfrutar de la Constitución de 1978 con una “alegría transitoria”.

Rememoró que "con la crisis económica se desataron en España todos los demonios y todos echaban la culpa a Madrid”, dando a los nacionalistas “su chivo expiatorio". A la vez que se mostró muy crítico con el intento "del encaje del texto del estatuto de autonomía catalán en la Constitución", el cual le llevó a recordar "el discurso del Rey, el 3 de octubre de 2017, muy emocionante por la firmeza y la determinación del monarca con la unidad del Estado y la Constitución por encima de todo".

Asistentes a la presentación del libro. / Nacho Vela

Pese a todo, valoró, “hemos conseguido en España un consenso del que no nos damos cuenta: hay una base común entre el PSOE y el PP, lo que no hay es un sentido de la transversalidad política”. Algo que consideró “una lástima”, pues “nunca ha habido un gobierno de coalición en nuestro país, cuando en Alemania este tipo de gobierno se da, y la razón es porque todavía se está alimentando el rescoldo de la guerra civil y de la dictadura".

En este sentido, hizo un llamamiento a "enterrar el pasado" y dejar la Guerra Civil en manos de los historiadores. "Estamos aún atenazados por un recuerdo lacerante; basta ya", pidió.

Para Punset, la tensión entre democracia y Derecho se produce de muchas maneras, pero “la más grave es que hemos pasado de un estado de partidos, característico de una democracia, a una partitocracia". Igualmente indicó que "el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial deben tentarse la ropa y autocontenerse, respetar al legislador democrático. Hay que llamar al orden".

Colaboración con libertad

A lo largo de su discurso, el catedrático dejó clara constancia de la independencia que siempre le ha caracterizado y que agradeció pudo tener gracias al respaldo de LA NUEVA ESPAÑA. Un periódico que “no solamente es una entidad mercantil, sino una empresa con presencia institucional y social”.

Aseguró Punset que siempre colaboró con “absoluta libertad” y para demostrarlo compartió con los presentes una anécdota con Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA. “Nunca me llamaron para nada, pero un día ella lo hizo y me dijo que había una palabra que le gustaría cambiar porque en el periódico respetaban mucho la vida privada de las personas. No sabía de lo que me estaba hablando, pero en el artículo había comparado a un político con Enrique IV “El impotente”. Hubo un momento de silencio, y fue una situación propia de los hermanos Marx, pero se solucionó”, contó.

Elogios de Cofiño y Villaverde

Por su parte, Juan Cofiño valoró el libro de Punset, "un compendio de su contribución a la cosa pública". "Es un ciudadano ilustrado y preocupado por los avatares de la cosa pública y del derecho", definió, antes de asegurar que coincide con él en que "tensión ha existido siempre, aunque llevamos un tiempo en que este binomio de la democracia y el Estado de Derecho padece de estrés".

Para Ignacio Villaverde, el libro "es una radiografía de la arquitectura del ordenamiento jurídico español, de un intelectual, de los que ya quedan pocos, sin miedo a decir las cosas y con un compromiso firme con el Derecho Constitucional y con la Constitución".