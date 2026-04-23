La consejera defiende la mejora en la tramitación de la dependencia en Asutrias, mientras la derecha sigue exigiendo su cese

La atención a la dependencia continúa en el foco de la derecha asturiana, que cuestiona la falta de avances para agilizar la tramitación tras el “caos” derivado de la implantación de la historia social única. Los grupos parlamentarios volvieron a solicitar este jueves el cese de la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, mientras esta defendió que están “recuperando el ritmo” de las tramitaciones y que los tiempos de espera, aunque muy lentamente, están bajando.

Explicó la consejera que, “tras meses complicados”, en marzo se registraron 1.432 solicitudes nuevas y que se ha “reactivado el flujo de expedientes”, gracias al refuerzo en la actividad valoradora, que próximamente recibirá un nuevo impulso con la contratación de 41 personas más.

En marzo, 258 personas más que en el mes anterior obtuvieron el dictamen de valoración, lo que supone “el primer incremento neto de personas valoradas desde la implantación de la historia social única”. Además, el plazo mensual en la tramitación se situó en marzo en 427 días, caso 29 menos que en enero.

“Este avance no es casual y responde a una organización del trabajo, a la priorización de los expedientes y a un seguimiento estrecho de la actividad mensual que nos permite detectar y actuar de forma inmediata”, afirmó Del Arco.

Críticas de la derecha

Unas explicaciones que no convencieron a la derecha. La diputada del PP Beatriz Polledo le preguntó si piensa asumir responsabilidades y calificó la gestión de la consejera como “un desastre”. “Es que da igual hablar de residencias, de menores, de dependencia, da igual. Y usted ahí sigue. No va con usted", dijo la diputada del PP.

Asimismo, lamentó que la consejera siga "erre que erre, que van a llegar al final de año cumpliendo la ley, los 180 días”. Y advirtió que seguirá "implacable" pidiendo su dimisión: "Si no se cumple espero que entonces usted directamente se vaya a su casa, ¿o tendrá el cuajo de seguir ahí sentada?".

Para la Sara Álvarez Rouco, de Vox, la gestión de Del Arco “ya hubiera sido motivo de cese o despido en cualquier empresa privada”. Porque, a su juicio, “sigue fallando en lo esencial, que es el tiempo de espera”. En este punto hizo referencia a los datos del Observatorio a la Dependencia, informe al que también aludió la diputada el PP.

“No tenía que estar ahí señora consejera, su gestión es el ejemplo de lo que nunca se debe hacer en política y nunca debe hacer un político, que es resistir a pesar del daño que desde su consejería están haciendo a miles de asturianos y a miles de familias también”, insistió.

Por su parte el diputado de Foro, Adrián Pumares, acusó a la consejera de llevar a la Junta cifras que lo "que buscan es precisamente maquillar la realidad", porque no distinguen "ni quién está en tramitación, ni quién lleva meses esperando, ni quién tiene la solicitud sin abrir”.

De Arco se defendió de las críticas asegurando que existe una “diferencia metodológica” entre el Principado y el Observatorio. Mientras el Gobierno regional recoge los datos con periodicidad mensual, la entidad realiza una media del último año.

No hay "caos", pero sí formación "deficiente"

La comisión contó con la comparecencia de la directora general de Gestión en Derechos Sociales, Paula María Álvarez Herrera, quien discrepó “completamente” con la visión de los grupos de la derecha tienen de la gestión de la dependencia. “Mi visión y la de todo el equipo es que tenemos entre manos todo un sistema de prestaciones, de valoraciones, que yo creo que es todo lo contrario a la idea de un caos", afirmó.

No es un caos, detalló, porque “existen unos procedimientos, existe un seguimiento, existe un análisis de la plantilla, de las ratios y tienen perfectamente determinado cuál es el número de actuaciones administrativas por cada uno de los empleados". "Dígame si eso se corresponde con una situación de caos", reclamó.

Sí reconoció, en cambio, que la formación recibida por parte del personal sobre el uso del nuevo sistema informático fue “deficiente” y que fue una persona de la dirección general del Servicio de Atención a la Dependencia quien “elaboró unos manuales de procedimiento para todos”.

Su intervención fue también duramente criticada por la derecha. Beatriz Polledo la acusó de ir a la Junta a “blanquear la gestión de la consejería”, mientras que Sara Álvarez Rouco insistió en que el “plan Agiliza” es “un trampantojo y una pantomima”. Por su parte, Adrián Pumares se preguntó quién asumirá responsabilidades cuando a 31 de diciembre el tempo de tramitación no se acerque a los 180 días.