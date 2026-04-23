La propuesta del PP para construir más de mil viviendas de forma "inmediata" y "asequible": utilizar un recurso que ya tiene el Principado

El Partido Popular planteará destinar el suelo edificable de la sociedad pública Sociedad Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa) a incrementar la oferta de vivienda. La iniciativa, que defenderán en la Junta General, permitiría utilizar casi 80.000 metros cuadrados a “construir de manera inmediata vivienda, abaratarla y hacerla asequible”.

El diputado Agustín Cuervas-Mons detalló su propuesta este jueves en una rueda de prensa. Explicó que actualmente Sogepsa tiene 35 parcelas de suelo residencial listo para la construcción, distribuidas en nueve municipios: Avilés, Cangas del Narcea, Mieres, Langreo, Gozón, Valdés, Parres, San Martín del Rey Aurelio y Villaviciosa.

Estos terrenos equivaldrían a una superficie edificable de 126.500 metros cuadrados, lo que permitiría levantar un número orientativo de 1.088 viviendas, de las que el 38 por ciento, 410, tendrían algún tipo de protección.

Agustín Cuervas-Mons durante la rueda de prensa. / PP

Según explicó Cuervas-Mons se trataría de suelos que la sociedad “no fue capaz de vender ni de poner en el mercado durante décadas” y puntualizó que seis de las parcelas se encuentra actualmente en proceso de subasta, pero reclamó que se incluyan dentro de su proyecto si finalmente la subasta queda desierta.

El diputado planteó, además, que la fórmula “más ágil” para desarrollar este suelo es a través de la colaboración público-privada, pero “dado que al consejero de IU (Ovidio Zapico) le asusta esta solución, si lo prefiere que lo desarrolle directamente”.

“Lo que es absurdo es disponer de ese suelo y no utilizarlo, y reclamamos que no hagan caja y pongan vivienda en el mercado”, sentenció. Y acusó al Gobierno de Barbón de ser “incapaz” de aprovechar sus propios recursos.