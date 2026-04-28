La Junta General acerca el Parlamento asturiano al alumnado en San Martín de Oscos
El presidente del parlamento asturiano, Juan Cofiño, y la Mesa de la Cámara participaron en una conferencia del Foro Comunicación y Escuela ante escolares de Primaria y Secundaria
El presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, y los representantes de la Mesa de la Cámara participaron este lunes en San Martín de Oscos en la conferencia “Junta General del Principado: el Parlamento de Asturias”, una actividad incluida en el programa de este año del Foro Comunicación y Escuela.
Al acto asistieron alrededor de un centenar de alumnas y alumnos de 5.º y 6.º de Educación Primaria y de 1.º de Educación Secundaria de los colegios La Paloma, de Castropol; Jovellanos, de Vegadeo; CRA Oscos, y del IES Luis Villamil, también de Vegadeo. En la sesión estuvieron presentes el coordinador del foro, Luis Felipe Fernández, y la teniente de alcalde de San Martín de Oscos, María Jesús Quintana.
Preguntas sobre la Cámara asturiana
Cofiño explicó al alumnado la historia y el funcionamiento del Parlamento asturiano antes de abrir un turno de preguntas junto a los miembros de la Mesa: Celia Fernández, vicepresidenta primera; José Agustín Cuervas-Mons, vicepresidente segundo, y Delia Campomanes, secretaria primera. También participó el letrado mayor de la Junta General, Marco Fernández.
Los escolares plantearon cuestiones sobre el trabajo del presidente de la Cámara, el comportamiento de los diputados en los plenos, el procedimiento para aprobar leyes o la evolución de la institución autonómica. Cofiño señaló que el Parlamento asturiano funciona “con cierta normalidad”, aunque aludió a momentos de “sobreexcitación y pasiones desatadas” en la actividad parlamentaria.
Educación y medio rural
Durante el encuentro, los representantes de la Junta General destacaron el papel del Parlamento como institución de representación ciudadana, con capacidad para aprobar leyes y controlar la acción del Gobierno. También se abordó la tramitación del proyecto de ley de infancia y juventud, que, según se explicó, reforzará los derechos de los menores.
A preguntas del alumnado sobre la educación en el medio rural, Cofiño afirmó que “la educación tiene que estar en el foco de cualquier gobierno” y vinculó esta cuestión con la necesidad de fijar población y mejorar las condiciones de vida en los pueblos. Entre los retos pendientes, situó el desafío demográfico y la reactivación económica.
El presidente animó además a los estudiantes a formarse en las disciplinas que más les interesen y defendió la importancia de la participación pública. “Aunque la política goza de una reputación difícil, es fundamental porque aquí se deciden las cosas que nos importan a todos”, indicó.
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