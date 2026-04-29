La propuesta del Principado para acabar con las deudas del salario social tendrá "efectos inmediatos": "No será una mera declaración de intenciones"
La consejera Marta del Arco insiste en que las medidas tienen que tener garantía jurídica y proteger a las personas vulnerables, mientras Covadonga Tomé advierte que afrontar estos pagos tiene consecuencias "demoledoras para las familias"
La modificación normativa en la que el Principado trabaja para aliviar la carga que más de un millar de asturianos tienen sobre los hombros a causa de la reclamación que la propia administración les hace por cobros indebidos del salario social incorporará acciones “inmediatas” y con previsión de continuidad en el tiempo.
La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, aseguró este miércoles que la reforma no será solamente “una mera declaración de intenciones”, sino que “tendrá efectos inmediatos”. “Queremos solventar este solapamiento de las ayudas del salario social y el ingreso mínimo vital, corrigiendo el error con criterios de justicia social y seguridad”, detalló en sede parlamentaria ante una pregunta de la diputada Covadonga Tomé.
Entre las medidas estaría el aplazamiento y fraccionamiento de la deuda, aunque el Ejecutivo trabaja ahora en definir cómo llevarlas a la práctica.
Aunque Del Arco no quiso adelantar mucho más sobre las líneas que están estudiando, sí adelantó que su objetivo es “reconocer el problema social existente, poner fin a las deudas acumuladas en el tiempo, proteger explicita y legalmente a las personas vulnerables, inmediatez en la aplicación de las medidas y garantizar la seguridad jurídica y durabilidad de las mismas”.
La diputada Covadonga Tomé recordó que estas deudas se produjeron por una duplicidad en los pagos del salario social y el ingreso mínimo vital, o por la lentitud de la administración a la hora de actualizar los expedientes de los beneficiarios cuando se produce algún cambio. Por lo tanto, “no se trata de cobros indebidos, en todo caso serían ingresos indebidos. La duplicidad la genera la administración y no la gente”. En este sentido, se preguntó cuánta relación tiene esta problemática con la falta de personal para la tramitación.
“Tanto si se detrae una cantidad como si se suprime por completo el salario social básico, las consecuencias son devastadoras para las familias afectadas”, insistió. A lo que se suma que, al aparecer como deudores, dejan de poder percibir cualquier otra ayuda del Principado.
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