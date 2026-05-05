Vox señala a Barbón como responsable último del fallo de control en la mina de Cerredo: "Cuando fallan todos los niveles, la responsabilidad es quien coordina"

El grupo parlamentario Vox ha presentado 16 alegaciones al borrador del dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo, en Degaña, con el objetivo de ampliar y matizar el análisis de los hechos sin modificar las conclusiones principales del texto elaborado por la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé.

El diputado Gonzalo Centeno ha explicado que su grupo comparte “en gran medida” el fondo del dictamen, aunque considera necesario reforzar determinados aspectos “desde nuestra propia óptica”. Las aportaciones de Vox respetan la estructura del documento, al no permitir el Reglamento de la Cámara la presentación de un texto alternativo. Entre las principales alegaciones, la formación pone el foco en el papel de la Guardería de Medio Rural, cuyos avisos, según Vox, no fueron atendidos; en la falta de actuación del Ayuntamiento de Degaña ante indicios de actividad irregular, y en las deficiencias en la supervisión administrativa de autorizaciones y garantías exigidas en el ámbito minero.

Vox también introduce precisiones jurídicas sobre los proyectos de investigación minera y plantea la necesidad de reforzar el marco normativo y organizativo de los servicios de control. A juicio del grupo parlamentario, el accidente evidenció una grave omisión de las funciones de vigilancia por parte del Gobierno asturiano en una actividad sometida a autorización y control administrativo.

“No estamos ante un accidente cualquiera, sino ante una actividad que requería autorización y vigilancia constante por parte de la Administración, que no actuó pese a los indicios existentes”, ha afirmado Centeno.

En materia de responsabilidades políticas, Vox respalda las reprobaciones recogidas en el borrador del dictamen e incorpora la del alcalde de Degaña, cuya actuación califica de “lamentable”, tanto por los hechos analizados como por su comparecencia ante la comisión.

Además, el grupo señala directamente al presidente del Principado, Adrián Barbón, como responsable último de un sistema de control que, según Centeno, permitió que operaran empresas sin las debidas garantías de seguridad minera.

“Cuando en un sistema fallan todos los niveles, desde los técnicos hasta los órganos de dirección, la responsabilidad no puede quedarse en escalones intermedios. Es de quien coordina, nombra y mantiene ese funcionamiento”, ha señalado el diputado.

Centeno ha defendido que, cuando falla toda la cadena de mando, la responsabilidad recae en “quien dirige, el capitán del barco”. En esa línea, ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber sostenido un sistema que, de acuerdo con la documentación analizada en la comisión, habría posibilitado que “empresas quinquis” operaran sin medidas suficientes de vigilancia ni de seguridad minera en un ámbito de dominio público.

Vox también critica que el Gobierno del Principado trate, a su juicio, de desplazar el debate al ámbito judicial o de recurrir a medidas “improvisadas” para evitar asumir responsabilidades políticas.

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“Las responsabilidades penales las determinarán los tribunales, pero las responsabilidades políticas deben asumirse aquí. Y el Gobierno de Barbón sigue sin hacerlo”, ha concluido Centeno.