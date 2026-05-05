Zapico asegura que Asturias "no ha perdido un solo céntimo" de fondos europeos para Vivienda y que todos están en ejecución

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha afirmado este martes en la Junta General que el Principado ha licitado, adjudicado o concedido el cien por cien de los fondos europeos de vivienda procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotados con 160 millones para Asturias. “No se ha perdido ni un solo céntimo y ha podido incluso captar más recursos”, subrayó durante su intervención.

Zapico defendió la gestión de la financiación europea por parte de su departamento y puso en valor, según indicó, el “rigor” y la “eficacia” en la tramitación de las ayudas vinculadas a vivienda. El consejero situó esta ejecución dentro de la estrategia autonómica para ampliar la oferta residencial y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en el mercado del alquiler.

"Alquilámoste" suma 25 viviendas incorporadas

En relación con el programa "Alquilámoste", Zapico señaló que la iniciativa avanza con “cifras positivas” tanto en la captación de inmuebles como en la incorporación de demandantes. Según los datos expuestos en la Junta General, la bolsa de viviendas ha recibido 58 solicitudes, de las que 41 ya han sido resueltas. De ellas, 25 inmuebles se han incorporado al programa y 16 han sido denegados o han desistido.

El consejero explicó que quedan pendientes otras 17 solicitudes, todas ellas ya visitadas. De ese total, 14 cuentan con inspección técnica completada y tres están en proceso de cita, lo que, a su juicio, sitúa la gestión “prácticamente al día”.

Respecto a la bolsa de demandantes, el Principado ha registrado 652 solicitudes de personas interesadas en acceder al programa. De ellas, 625 han sido requeridas para completar documentación y 94 han finalizado toda la tramitación. En la actualidad, 12 viviendas ya están ocupadas mediante contratos firmados.

Zapico también destacó el efecto del programa en la contención de los precios del alquiler. Según los datos facilitados por el consejero, las rentas medias se han reducido en 418,59 euros mensuales en Gijón, 308,74 euros en Oviedo y 277,91 euros en Avilés.

Críticas al modelo municipal de Gijón

Durante su intervención, el titular de Ordenación del Territorio contrapuso estos resultados con los del programa municipal Gijón Confía Alquilando, que, según indicó, solo ha incorporado una vivienda en tres meses. Zapico calificó esos datos de “desalentadores” y sostuvo que ese modelo responde a políticas “pensadas por y para las inmobiliarias”.

El consejero vinculó esos resultados con otras iniciativas impulsadas en Gijón, como el Plan Llave, y aseguró que la ciudad se ha convertido en un “laboratorio” de políticas de vivienda que, según afirmó, “han fracasado de forma reiterada” al no movilizar vivienda ni dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

En cuanto al desarrollo de Ecojove, Zapico explicó que el ámbito se encontraba fuera de plazo tanto en la urbanización, cuyo plazo expiró en 2016, como en la edificación, finalizada en 2023, sin que se hubiera materializado ninguna actuación ni existiera un convenio vigente. Por ello, señaló que cualquier reactivación exige “empezar de cero” y replantear el proyecto, diseñado inicialmente en 2008.

El consejero recordó que los estudios actualizados del Gobierno de Asturias identifican como zonas más vulnerables en materia de vivienda en Gijón principalmente áreas del sur de la ciudad, como Perchera, Nuevo Gijón y Santa Bárbara, además del entorno de El Llano y Laviada y zonas de La Calzada.

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Zapico reclamó colaboración institucional para desarrollar nuevas actuaciones de vivienda pública y lamentó la falta de respuesta del Ayuntamiento de Gijón a la propuesta de cesión de una parcela municipal situada entre Perchera y La Braña, donde el Principado calcula que podrían promoverse alrededor de 150 viviendas. “No tenemos constancia de que exista interés por parte del Ayuntamiento en facilitar este suelo”, concluyó.