Convocatoria-IU defiende que la línea de ayudas por fallecidos en accidente laboral del Principado se tramiten por ley y se debatan en el parlamento
Xabel Vegas, portavoz parlamentario, insiste en que la medida del Ejecutivo "no debe confundirse con la responsabilidad patrimonial" de la administración en el accidente de Cerredo
Convocatoria por Asturies ha valorado el anuncio de ayudas a víctimas de siniestros laborales, aunque reclamó que la medida se tramite como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan introducir enmiendas y mejorar su contenido. El portavoz de la formación, Xabel Vegas, señaló que “todo lo que sean ayudas a víctimas de siniestros laborales” debe ser celebrado, si bien echó en falta un diálogo previo con los actores sociales.
Vegas sostuvo que la futura línea de ayudas "no debe confundirse con la responsabilidad patrimonial" que, a juicio de Convocatoria por Asturies, tiene la Administración autonómica con las víctimas del accidente de Cerredo. “Celebramos que haya ayudas a las víctimas de siniestros, pero eso no es incompatible con que la Administración reconozca su responsabilidad en lo ocurrido en Cerredo”, recalcó.
Tramitación parlamentaria
El portavoz defendió que la fórmula más adecuada sería la tramitación legislativa, al considerar que permitiría conocer la “letra pequeña” de las ayudas y modificar el texto durante el debate parlamentario. “Tenemos que leer detenidamente el contenido y las condiciones de esa ayuda”, indicó.
No obstante, Convocatoria por Asturies-IU mantiene además como “línea roja” que las ayudas incluyan también al herido del accidente registrado en 2022 en Cerredo. Vegas recordó que lo ocurrido en la explotación minera no se limita al siniestro del año 2025, en el que fallecieron cinco personas, sino que también debe abarcar el accidente anterior en 2022, en el que murió un trabajador y otro resultó gravemente herido.
El portavoz aseguró que en aquella explotación ya se estaba entonces extrayendo carbón “de forma clandestina” y reprochó que la Administración no hubiera detectado esa actividad ilegal. “Es vergonzoso para cualquier asturiano y asturiana que las víctimas de ese accidente de 2022, ahora mismo en 2026, cuatro años después, no estén recibiendo ni un solo euro todavía de indemnizaciones”, concluyó.
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