El PSOE rechaza presentar aportaciones al dictamen de Cerredo y votará en contra si señala responsables políticos

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Carcedo, ha anunciado este miércoles que el PSOE no presentará aportaciones al dictamen provisional de la comisión de investigación sobre el accidente de Cerredo, al considerar que el documento tiene un “error estructural y de base” que no puede corregirse con modificaciones puntuales. La diputada advirtió de que, si el texto mantiene su actual planteamiento, el voto socialista será contrario.

Carcedo sostuvo que el dictamen "excede el ámbito propio de una comisión de investigación y también el objeto para el que fue constituid"a. A su juicio, el documento parte de la búsqueda de responsabilidades “administrativas, personales e institucionales” que no caben en este procedimiento y plantea responsabilidades políticas que, según el PSOE, no están fundamentadas en argumentos sólidos.

"No hay fundamento para responsabilidades políticas"

La portavoz socialista defendió que, con los informes disponibles, los testimonios escuchados en la comisión y la documentación analizada, “no existe fundamento” para solicitar responsabilidades políticas en este momento. Carcedo acusó a varios grupos de haber acudido a la comisión con responsabilidades “debajo del brazo” antes incluso de escuchar a los comparecientes.

La diputada también marcó distancias con Izquierda Unida, que ha defendido la inclusión de responsabilidades políticas y patrimoniales en el dictamen. Carcedo afirmó que el PSOE no comparte “ni el fondo ni la forma” de esa posición, aunque enmarcó la discrepancia dentro de las diferencias que pueden existir entre socios que sostienen un mismo proyecto de legislatura.

Ayudas con seguridad jurídica

Sobre las ayudas a familias de fallecidos en accidentes laborales, Carcedo señaló que el Gobierno está estudiando cómo articularlas para que tengan “encaje legal” y “seguridad jurídica”. La portavoz explicó que el planteamiento del Ejecutivo pasa por una línea vinculada a la siniestralidad laboral, con igualdad para las víctimas de accidentes laborales, y no por una medida específica para un sector o unas víctimas concretas.

Carcedo rechazó anticipar la responsabilidad patrimonial de la Administración. Según explicó, las reclamaciones presentadas por las familias seguirán el cauce administrativo correspondiente y tendrán “el recorrido que tenga que tener”. Otra cuestión, añadió, es habilitar ayudas para dar apoyo a las familias “en momentos tan difíciles”.

Actividad legislativa

La portavoz socialista también repasó la actividad legislativa de la Junta General. El próximo pleno debatirá el proyecto de ley de colegios profesionales, que, según Carcedo, moderniza su funcionamiento, avanza en transparencia y garantiza seguridad jurídica para profesionales y usuarios.

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Además, recordó que termina el plazo de enmiendas al proyecto de ley de infancia y adolescencia, que la ponencia de la ley de cooperativas está en su fase final, que la ley de vivienda inició sus trabajos y que la próxima semana comenzarán las comparecencias sobre el proyecto LGTBI. También pidió apoyo para tramitar con agilidad la proposición de ley presentada por el PSOE y Convocatoria por Asturies para dar respuesta a personas vulnerables a las que se reclama la devolución de prestaciones sociales básicas.