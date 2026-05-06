Vox acusa al Gobierno asturiano de gastar dinero público en “imposición lingüística” y critica el viaje del consejero de Medio Rural a Bruselas

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha acusado este miércoles al Gobierno asturiano de destinar dinero público a la promoción del asturiano y criticó el viaje del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, a Bruselas para presentar el pacto por el medio rural. La diputada enmarcó ambas cuestiones en una censura más amplia a la acción del Ejecutivo autonómico, al que reprochó que, a su juicio, “no sabe legislar” y recurre a la “propaganda”.

López cargó contra lo que definió como la “semana grande” del Gobierno en materia lingüística ante la celebración del Día de les Lletres y denunció el gasto en publicaciones, folletos y actividades vinculadas a la promoción del asturiano. Según la portavoz de Vox, el Ejecutivo gastó el año pasado “más de 65.000 euros” en una semana en este tipo de materiales. En su comparecencia mostró dos libros entregados por el Gobierno a los diputados para conmemorar la jornada de reivindicación y aseguró que su grupo "ya ha trasladado que no quiere recibir esas publicaciones".

López reiteró el discurso habitual de Vox, que considera que los actos de promoción del asturiano son "una imposición lingüística” y acusó al Principado de promover una “lengua inventada por el Gobierno”. Sostuvo que esa política supone, en su opinión, un “continuo ninguneo” al español, al que definió como “la lengua común de todos los asturianos”. Además cuestionó que el Principado y los ayuntamientos compren o promuevan publicaciones en asturiano y vinculó ese gasto con lo que calificó como “estómagos agradecidos” y “apesebrados de la lengua”. Vox interpelará al Ejecutivo en el parlamento para pedir explicaciones sobre la política lingüística del Ejecutivo autonómico.

Viaje a Bruselas "en el peor momento"

López también criticó el desplazamiento del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, a Bruselas a presentar el pacto por el medio rural. La portavoz de Vox afirmó que el viaje se produce “en el peor momento” de la gestión del departamento y acusó al consejero de intentar “lavar la cara” a su política agraria.

La diputada enumeró retrasos en varias líneas de ayuda y convocatorias, entre ellas las vacunas para enfermedades de declaración obligatoria, las indemnizaciones por enfermedades, los planes de mejora y las nuevas incorporaciones al campo. También denunció que casi un centenar de solicitantes de incorporaciones se quedaron fuera “por falta de presupuesto”, pese a que, según Vox, la consejería dejó “9,5 millones de euros sin ejecutar”.

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López reclamó al consejero “menos fotos, menos propaganda y menos excursiones”. La portavoz contrapuso ese viaje con la visita realizada por Vox en febrero a las instituciones europeas junto a organizaciones agrarias y anunció que su grupo llevará al próximo pleno una propuesta de rechazo al acuerdo de Mercosur, al considerar que supone una amenaza para el sector primario asturiano.