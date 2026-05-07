El PP advierte de la "preocupante" baja ejecución de los fondos europeos en Asturias: "Nos jugamos perder una cantidad importante de recursos"

La gestión de los fondos europeos ha vuelto a ser objeto de crítica por parte del Partido Popular, que advierte de una “preocupante situación” por la baja ejecución cuando apenas restan algo más de tres meses para completar su ejecución. Atendiendo a los datos oficiales registrados en la herramienta Elisa, la diputada Sandra Camino afirmó que “el Principado ha resuelto únicamente el 48,80% de los fondos asignados, casi 14 puntos por debajo de la media nacional (62,5%)”.

“Nos encontramos en la recta final y, sin embargo, hay proyectos clave que siguen en fases muy iniciales o incluso sin haberse iniciado”, afirmó, incidiendo en que “nos estamos jugando no perder una cantidad muy importante de recursos que representan una oportunidad única para Asturias”.

Camino afirmó que “si estos fondos no se ejecutan, habrá que financiarlos con recursos propios o detrayendo dinero de otras prioridades, lo que nos llevaría a un círculo vicioso de mala gestión que Asturias no se puede permitir”. Pues, una vez superado el plazo (establecido en agosto) se aplicarán directamente recortes proporcionales en las ayudas en caso de que los objetivos no se hayan alcanzado”.

Y el avance no estaría siendo lo suficientemente rápido. Según detalló la diputada, a finales del pasado año “estábamos 10 puntos por debajo; hoy son casi 14. Esto evidencia que nuestro ritmo de ejecución es mucho menor que el del resto de comunidades”.

Además, el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal constata que en 2025 el gasto ejecutado vinculado al Plan fue inferior al previsto, alcanzando solo el 0,3% del PIB regional. Asimismo, el organismo reduce la previsión de ejecución para 2026 del 0,9% al 0,4% del PIB, lo que, en palabras de Camino, “refleja todo el trabajo pendiente en muy poco tiempo y la escasa llegada de estos fondos a la ciudadanía en forma de inversiones reales”.

La diputada Sandra Camino durante la rueda de prensa. / PP

La diputada popular puso ejemplos concretos de esta baja ejecución. Así, en la Consejería de Movilidad y Medio Ambiente, de los 13 millones destinados a Cogersa, 12,8 millones permanecen sin ejecutar; mientras que en Derechos Sociales, más de 10 millones siguen sin utilizarse en proyectos como el Centro Residencial de Cabueñes o el Centro Arboleya, a lo que se suma el bloqueo de la residencia mixta tras más de tres años.

En Turismo, por ejemplo, los 5,8 millones para la reforma del Museo de Bellas Artes han tenido que reprogramarse, con la consiguiente devolución, y cerca de 7 millones del programa RETECH para digitalización de pymes y turismo siguen sin movilizarse. Y en rutas de pequeño recorrido, en los presupuestos del año pasado, de 14 millones presupuestados se han ejecutado 600.000 euros.

“Son datos oficiales, transparentes y consultables por cualquier ciudadano”, aseguró Camino, quien criticó que el Gobierno del Principado “trate de desacreditar herramientas como Elisa simplemente porque no reflejan los datos que le gustaría mostrar”.

Y concluyó asegurando que "los asturianos no pueden seguir perdiendo oportunidades ni quedándose atrás respecto al resto de España. No somos más que nadie, pero tampoco menos. Y lo que no podemos permitir es que la mala gestión nos condene a ir siempre en el furgón de cola”.