Polémica por la ejecución de los fondos europeos: el Principado eleva a 67,6% el dinero resuelto y el PP lo limita a un 48,80%

El 31 de agosto de 2026 es una fecha marcada en rojo para las administraciones. Ese es el plazo máximo para completar las actuaciones financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y el reloj ha empezado a correr. En Asturias, el Gobierno y el Partido Popular se han enzarzado este viernes en una guerra de cifras. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, defiende que el Principado ha resuelto un 67,6% de los fondos; mientras que los populares reducen esa cifra a un 48,80%.

La principal discrepancia entre unos y otros está en las entidades locales. El Principado tiene en cuenta los fondos que se destinan a los ayuntamientos para que ejecuten actuaciones; el PP, por su parte, elimina estas cuantías, pues “nosotros no venimos a fiscalizar a los ayuntamientos, venimos a fiscalizar al Gobierno”, afirmó la diputada Sandra Camino. Aun así, le puntualizó Peláez, “se equivocan” porque “quitando a los ayuntamientos, nos situaríamos en el 62,5%”.

El consejero aseguró que trabajan “intensamente” para garantizar “la máxima absorción” posible de los fondos. En este sentido, adelantó que el 93% de los fondos que recibió el Principado ya han sido adjudicados, y que 483 millones, un 63%, están en fase O (reconocimiento de la obligación de pago).

Por su parte, Camino insistió en que “vamos para atrás” y recordó al consejero el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que constata que en 2025 el gasto ejecutado vinculado al plan fue solo el 0,3% del PIB regional. No solo eso, sino que la previsión para 2026 reduce la previsión de ejecución del 0,9% al 0,4% del PIB.

"Los fondos europeos son una oportunidad histórica, y tanto su Gobierno como el Central han conseguido que sea estrepitoso. Lo único que han logrado es que el impacto en el impulso económico en la economía de Asturias no sea el esperado", lamentó

La diputada quiso poner al consejero contra las cuerdas preguntando por proyectos concretos que están en el aire. Cuestionó los fondos parados en Cogersa. “Son 12,3 o 8, ¿cuántos son? En Derecho Sociales, ¿sabe los proyectos que se perdieron? La reforma del centro residencial de Cabueñes o el de Arboleya siguen ahí; son siete millones parados. Y no vamos a hablar de la Mixta”, plantó. Y siguió: “El Museo de Bellas Artes. Había 5,8 millones para su reforma, ¿qué pasa con ellos? ¿Y con vivienda?”. "No haga propaganda, los asturianos no nos merecemos que nos mientan. Dígame dónde está el dinero que se ha reprogramado", sentenció.

Las respuestas de Peláez arrancaron con la última cuestión. “Gracias a haberse cumplido el objetivo nacional del plan de vivienda, todos los fondos para Asturias están garantizados porque el Gobierno de España no tiene que devolverlo a la comisión o porque ha decidido asumirlo con sus fondos”, explicó.

El consejero también redujo a ocho millones los fondos que Cogersa no tendría “capacidad de absorción” para ejecutar y aseguró que la reforma del Bellas Artes está asegurada con fondos de Transición Justa, mientras que los 5,8 de los fondos de MRR “se están redirigiendo a otras actuaciones”.

Además, quiso quitar importancia al estrecho plazo que la administración tiene para acbaar de ejecutar todo el dinero disponible: "Los objetivos pueden ser objeto de prórroga en el ámbito de las relaciones del Estado y las comunidades, y ahí estamos negociando".