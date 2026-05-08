Recta final a la comisión parlamentaria de investigación del accidente de Cerredo: las últimas reuniones y el plazo para aprobar el dictamen definitivo

La comisión parlamentaria de investigación del accidente minero de Cerredo ha entrado en su recta final. En las próximas dos semanas se celebrarán cuatro reuniones en las que los partidos debatirán las más de cincuenta alegaciones presentadas al borrador del dictamen, con el objetivo de redactar el texto definitivo.

El calendario aprobado este viernes establece que las comisiones que restan se realizarán entre el 13 y 22 de mayo, estableciéndose como fecha máxima para la aprobación del dictamen el lunes 25. De esta forma, podrá ser sometido a votación en el Pleno de la Junta, todavía dentro del periodo ordinario de sesiones.

La propuesta elaborada por su presidenta, Covadonga Tomé, considera que tres exconsejeros -Enrique Fernández, Nieves Roqueñí, actualmente presidentes de Hunosa y El Musel, y Belarmina Díaz-, y un exviceconsejero (Isaac Pola) deben ser reprobados por sus responsabilidades personales y políticas.

Señala, además a tres altos funcionarios del Servicio de Minas y advierte de que los indicios de una actividad ilegal eran perceptibles para cualquier observador diligente.

El texto tiene prácticamente asegurada su aprobación al haber recibido el respaldo, aunque con matices, de PP, Vox y Foro e incluso del grupo parlamentario de Convocatoria por Asturias-IU. Los socios en el Gobierno del Principado del PSOE han mostrado abiertamente sus críticas por los errores estructurales en Minas, recogidos en el informe de la Inspección General de Servicios, aunque han planteado eliminar del dictamen el señalamiento a funcionarios y dirigir el foco hacia quienes ocuparon cargos con capacidad de decisión.

En las cuatro sesiones convocadas, los grupos defenderán sus alegaciones al borrador de Tomé, que suman diez en el caso del PP; dieciséis en el de Vox; 39 de Convocatoria y siete de Foro mientras que los socialistas no han registrado ninguna al considerar que el borrador no se puede corregir con modificaciones puntuales.

De esta forma, el PSOE presentará previsiblemente un voto particular para que sea votado, junto al dictamen que salga de la comisión, en el pleno de la Cámara que cerrará los trabajos.