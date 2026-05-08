Regular el alquiler y más vivienda para frenar el incremento de los precios: los jóvenes asturianos alcanzan el consenso en un peculiar debate en la Junta
Estudiantes de varios institutos se convierten en eurodiputados en una simulación para conmemorar el Día de Europa
Juan Cofiño y Gimena Llamedo instan a los escolares a alzar la voz para mantener "los valores" frente a "la involución"
La tensión creciente de las sesiones de los adultos dejó paso este viernes al respeto y el debatir calmado de los jóvenes. Cuarenta y ocho estudiantes de ESO y Bachiller ejercieron por una mañana como eurodiputados para conmemorar el Día de Europa. Y lo hicieron planteando soluciones a un tema tan controvertido como el turismo y los alquileres vacacionales. "Los alquileres están prohibitivos y ya comprarte una casa, solo dar una entrada, ni te cuento", comentó Cecilia Menéndez, del instituto de La Fresneda.
Tras horas de debate, los jóvenes acordaron regular el alquiler en zonas tensionadas e incorporaron a las propuestas un artículo para impulsar la construcción de vivienda, de tal forma que “el mercado se regularice solo”.
De esta forma, vivieron en primera persona lo complicado de alcanzar consensos y la importancia de ceder para avanzar. “Lo más difícil fue conseguir llegar a un pacto con otros equipos, decir qué puedo arriesgar, que puedo ceder para conseguir el voto de otro”, afirmó Olaya Casas, del Corazón de María (Gijón).
En esta edición del debate participa estudiantes de 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato del IES La Fresneda, Colegio Nazaret, IES La Ería, IES Valle de Aller, Codema e IES Selgas.
En la apertura de la sesión plenaria intervinieron el presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño; la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo; la presidenta de Equipo Europa en Asturias, Nerea Pérez Romo; y el eurodiputado Jonás Fernández.
Juan Cofiño describió la Unión Europea como un “proyecto en permanente progreso”, pero advirtió que “hay que hacer esfuerzos porque tenemos enemigos internos y externos, por eso es importante que vosotros los escolares entendáis bien esto y hagamos una inversión en valores europeos”.
Un mensaje similar al lanzado por Gimena Llamedo: “Europa debe reivindicar que es una comunidad política basada en derechos. Defendemos una Europa que sea un escudo social, una Europa feminista, donde los derechos humanos son su núcleo. Necesitamos más Europa porque nada de lo que hoy celebramos está garantizado”.
La vicepresidenta aseguró que Asturias “mira de frente a Bruselas” y afirmó que el pleno protagonizado por los jóvenes es “especialmente valioso porque vuestra voz es el mejor antídoto frente a la involución en Europa”.
El acto fue clausurado por el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, quien recordó que la entrada de España en la Unión Europea supuso para el Principado “la consolidación de la democracia y el apoyo a la modernización de todas nuestras infraestructuras; oportunidades para nuestras empresas y también de formación, de movilidad y de crecimiento personal para miles de jóvenes en Asturias”.
También estuvo la vicepresidenta primera del Parlamento asturiano, Celia Fernández, quien resaltó el “respeto” con el que los jóvenes debatieron. “Este no es un Parlamento especialmente complicado, pero hay momentos muy convulsos donde la pasión nos ciega”, reconoció.
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