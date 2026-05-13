Queipo acusa a Barbón de “encubrir” responsabilidades políticas por el caso Cerredo y el presidente le reprocha haber iniciado “una cacería electoral”

El accidente de la mina de Cerredo ha vuelto a protagonizar el choque dialéctico entre el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, y el líder de la oposición, el popular Álvaro Queipo, constatando que las consecuencias de la tragedia minera en la que fallecieron cinco trabajadores es uno de los capítulos políticos clave de la legislatura. Tanto, que Queipo llegó a afirmar que será el asunto por el que se recordarán en el futuro estos años de gobierno de Barbón.

El presidente respondió a la pregunta de Queipo, sobre las consecuencias que tiene la actitud de "negar la responsabilidad" del Ejecutivo, sonsteniendo su defensa cerrada de las medidas adoptadas en el ámbito de la administración y con una acusación directa al PP por utilizar el caso con fines electorales. Barbón anunció, además, que el próximo lunes el Consejo de Gobierno aprobará la modificación de la estructura de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo para reponer el desaparecido servicio específico de Seguridad Minera. "Recular no es asumir responsabilidades políticas", le espetó Queipo.

Solo en dos asuntos hubo coincidencia entre ambos líderes políticos: en las condolencias por el fallecimiento de Justino Pérez, presidente del PP de Colunga, y en la solidaridad con los trabajadores de Mina Miura, que hoy acuden a la Junta General para trasladar su situación de impagos. Barbón abrió su intervención con su apoyo a los mineros y cargando contra el propietario de la explotación por atribuir a los propios trabajadores la situación que atraviesa la explotación. “Este Gobierno siempre va a estar en contra de los empresarios mercenarios, explotadores, que ataquen los derechos de los trabajadores”, afirmó.

La interminable disputa sobre las responsabilidades políticas

Queipo argumentó que negar la responsabilidad política del Gobierno en el siniestro de Cerredo “para aguantar una semana o un mes más complicado” tiene tres consecuencias: “La primera, que se falta a la verdad; la segunda, que su responsabilidad, la suya, aumenta; y la tercera, que es la mejor manera de que nada cambie”.

El líder del PP afirmó que esa “verdad incómoda” para Barbón es que “el accidente pudo suceder porque su Gobierno actuó de forma negligente” y acusó al Ejecutivo de haber permitido que Blue Solving operase porque tenía enfrente “un Gobierno que miró hacia otro lado de forma constante”.

Según Queipo, la empresa “pudo extraer carbón ilegal en condiciones inhumanas” porque el Principado “debilitó el control, retorció la normativa, avisó de inspecciones y denuncias, ignoró los avisos y convirtió el servicio de minas en un caos”. Ese caos, añadió, “no surgió solo” ni fue fruto de “generación espontánea”, sino que tuvo “responsables con nombres y apellidos” que Barbón “nombró, promocionó y premió”, y a los que ahora “está encubriendo”. El dirigente popular remató esa primera parte de su intervención con una apelación a las víctimas y al conjunto de la comunidad autónoma: “Lo mínimo que merecen las víctimas, y merecemos todos los asturianos, es que ustedes no falten a la verdad”.

Barbón rechazó la acusación de inacción y enumeró las decisiones tomadas por su Ejecutivo tras el siniestro: el encargo del informe de la Inspección General de Servicios seis días después del accidente, la apertura de la investigación de la Comisión de Seguridad Minera, la dimisión de la entonces consejera a los quince días y la llegada de Borja Sánchez al departamento veintidós días después, con el objetivo, según dijo, de regenerar la consejería y modificar su estructura.

El presidente añadió que el Principado reforzó en dos ocasiones el personal del juzgado de Cangas del Narcea y que lo volverá a hacer “tantas veces como sea necesario” para que se haga justicia. También defendió el Plan Regenera, que, según explicó, asume las recomendaciones del informe de inspección y va más allá. La principal concreción será la recuperación del servicio de Seguridad Minera, desaparecido tras la fusión de unidades en la consejería. Barbón sostuvo que "Asturias se convertirá así en la única comunidad autónoma con un servicio específico de esas características".

Las ayudas y el reproche por las “complicidades”

El líder del PP, no obstante, acusó a Barbón de “negar, tapar, bloquear y ganar tiempo” para evitar que el caso le salpique personalmente. Y lanzó una de las críticas más duras de su intervención: la gestión de las ayudas a las familias. Queipo afirmó que el Gobierno eligió la vía de la compensación después de “oponerse”, “contradecirse” y celebrar un “consejo de gobierno clandestino”, no pensando en los afectados, sino en “salir del paso”. El dirigente popular advirtió de que las ayudas no llegarán a todos los damnificados y remachó: “El accidente de la mina de Cerredo no es un accidente laboral más. El accidente de la mina de Cerredo fue posible por su negligencia”.

Queipo también apeló al contraste entre el Barbón que llegó a la Presidencia en 2019 y el actual. “¿Qué le diría el Barbón de 2019 al Barbón de 2026?”, preguntó, antes de responder que estaría “evidentemente decepcionado”, como, dijo, muchos asturianos que depositaron su confianza en él pensando que traía “un aire fresco” a la política autonómica. En su cierre, el líder del PP lanzó su vaticinio: el Gobierno será recordado por Cerredo, por “la negligencia que lo permitió” y por la respuesta posterior.

Barbón blindó su respuesta con dos ideas:: la defensa de su gestión y el reproche al PP por lo que calificó como una utilización electoral de la tragedia. El presidente recogió el guante de la comparación de cómo era él en 2019 y ahora, y afirmó que el Barbón de entonces consideraría “el poder no le cambió”, que "sigue viviendo en su pueblo", que no le “desborda el ego” y que continúa poniéndose “en el lugar de los que sufren”. A renglón seguido acusó a Queipo de hacer lo contrario: “Donde yo veo personas y sufrimiento, usted ve votos”.

El jefe del Ejecutivo acusó al PP de haber iniciado una “auténtica cacería electoral” y afirmó que su líder está “más preocupado por intentar subir un punto en las encuestas que por que se haga justicia”. Y llegó a poner sobre la mesa presuntas "complicidades" del PP con la empresa Blue Solving.

Acusó a Queipo de no condenar de forma explícita a la compañía, a la que atribuyó la responsabilidad directa de las víctimas. Barbón sostuvo que la empresa mantuvo una actividad “clandestina, ilegal y contraria a todo derecho”, poniendo en peligro la vida y la seguridad de los trabajadores, y reprochó al líder popular que, según dijo, sea incapaz de calificar a sus responsables como “desalmados”.

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Precisamente las últimas palabras de ambas intervenciones ejercieron como resumen de un enfrentamiento radical entre el PP y el PSOE sobre este asunto. Queipo cerró su turno afirmando que el "legado" de Barbón será "el de un presidente que no quiso estar a la altura, no reconoció su responsabilidad, mintió y encubriío a los responsables políticos para protegerse a sí mismo y falló a Asturias". Barbón concluyó con una pregunta al aire: "Todo es mejorable. Pero si hay alguien culpable, lo sabemos bien, es la empresa Blue Solvy. Esos a los que usted nunca quiere citar. ¿Por qué?".