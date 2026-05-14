Covadonga Tomé reclama al Gobierno asturiano ser más "valiente" con la ley de Vivienda para frenar la crisis residencial

Covadonga Tomé reclamó este jueves al Gobierno del Principado ser más “valiente” e ir “un paso más allá” en la ley de Vivienda para intentar frenar una crisis que “está expulsando a mucha gente de sus barrios y sus concejos”. La diputada ha presentado 39 enmiendas a la normativa planteando, entre otras acciones, incorporar el concepto de acoso inmobiliario, ampliar el concepto de gran tenedor y poner en marcha un plan estratégico de ampliación del parque público.

“Es importantísimo declarar de una vez por todas las zonas tensionadas y tener una ley autonómica de vivienda con medidas valientes, que son muy necesarias para frenar la especulación y para que la vivienda deje de ser un negocio en el siglo en Asturias”, defendió Tomé.

Para la diputada, reconoció que la ley de Vivienda, que a partir de este viernes comenzará a ser debatida en la Junta, parte de “un diagnóstico adecuado” porque reconoce los desequilibrios estructurales del mercado, el incremento sostenido de los precios y configura explícitamente el acceso a la vivienda digna y adecuada como un derecho subjetivo. Sin embargo, “tiene algunas carencias”.

Las enmiendas presentadas por la parlamentaria incorporan novedades como el reconocimiento del acoso inmobiliario con multas de hasta 900.000 euros. “Es verdad que la tipificación corresponde al Código Penal, pero su reconocimiento expreso en la normativa autonómica permite activar herramientas propias de prevención, de inspección y de sanción administrativa”, explicó.

También amplía el concepto de gran tenedor, proponiendo que sea la persona física o jurídica titular, o que disponga de forma directa o indirecta, de cinco o más viviendas de uso residencial situadas en un mismo término municipal o en un mismo ámbito declarado de mercado residencial tensionado. Así como las personas jurídicas titulares de viviendas de uso residencial destinadas a la explotación económica o la inversión inmobiliaria, con independencia del número total de viviendas de su titularidad cuando su actividad tenga un carácter profesional.

En esta misma línea, apuesta por limitar la adquisición de viviendas en zonas tensionadas y prohibir nuevas viviendas vacacionales o viviendas de uso turístico en estos territorios.

Otra de sus enmiendas establece la creación de un plan estratégico de incremento del parque público con una programación plurianual y con objetivos cuantificados. “Proponemos que el principado de Asturias alcance progresivamente un parque público mínimo equivalente al 15% del total de viviendas principales antes del año 2040, generando así una planificación obligatoria y una base de seguridad jurídica para la ciudadanía”, explicó Tomé.

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La diputada también plantea una reserva mínima de edificabilidad residencial para vivienda protegida; crear una agencia de protección al consumidor en materia de vivienda; un código ético de las prácticas inmobiliarias; un registro de inmobiliarias; y crear un portal online de vivienda de Asturias, entre otras acciones.