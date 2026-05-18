La comisión del accidente de Cerredo avanza hacia amplio consenso en el dictamen final, a pesar del rechazo del PSOE

La comisión parlamentaria del accidente de Cerredo avanza hacia el dictamen definitivo con un debate que augura un consenso mayoritario, a pesar del contundente rechazo del PSOE al borrador. El resto de grupos parlamentarios -incluido Convocatoria por Asturias-IU, socios en el Gobierno del Principado con el PSOE- destacaron este lunes la buena “sintonía” y la fluidez del trabajo.

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, aseguró que los trabajos avanzan con agilidad y explicó que la mayoría de las aportaciones de los grupos fueron incorporadas al borrador o quedaron pendientes de una redacción alternativa para ajustar el documento a la finalidad de la comisión.

El objetivo principal de los diputados será decidir si rebajan el tono inicial, que podría acercarse demasiado a un análisis judicial, para mantener el señalamiento de responsabilidades políticas. Aunque por el momento y a pesar del aviso de los letrados de la Junta, la cuestión de suprimir los nombres que aparecen en el borrador (entre ellos, los exconsejeros Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz) no están entre las opciones. Tomé aseguró este lunes que los mantendrán no solamente porque “la ciudadanía lo esté esperando, sino que es nuestra responsabilidad”.

Discrepancias sobre el alcance del dictamen

Sobre esta cuestión se manifestó el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien prefirió optar por la “prudencia” y aseguró que serán los servicios jurídicos de la Junta quienes deban orientar si el texto cumple con “la constitucionalidad o no, teniendo en cuenta las diferentes sentencias que ha habido”.

Por su parte, el diputado socialista, Jacinto Braña, volvió a sostener que el dictamen está “mal enfocado”. Según explicó, el texto no responde al objetivo político de una comisión de investigación y entra en cuestiones que, a juicio del PSOE, exceden el marco parlamentario.

El diputado añadió que algunas aportaciones inciden en “cuestionar temas que son administrativos y jurídicos y por tanto quedan fuera de lo que es el ámbito de la comisión”. Y subrayó que su grupo seguirá colaborando “con rigor y seriedad” para que los resultados contribuyan a esclarecer los hechos, preservar el respeto a las víctimas y plantear recomendaciones para mejorar la gestión en el ámbito de la minería.

Desde el PP, Rafael Alonso acusó al PSOE de mantener una actitud de bloqueo. “Lo relevante hoy es que vuelve a repetirse la misma situación del viernes pasado”, afirmó. El diputado popular habló de “continuo boicot” y de “continua crítica del grupo socialista a los planteamientos que se van efectuando por los distintos grupos parlamentarios”.

Alonso sostuvo que existe un “alto grado de acuerdo” entre el resto de fuerzas y que “la única posición enrocada es la del grupo socialista”.

Objetivo: reforzar la seguridad jurídica

El portavoz de Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas, valoró de forma positiva la dinámica de trabajo y destacó la sintonía entre los grupos para mejorar el texto. “Estamos yendo además bastante rápido, las aportaciones que se han valorado en primer lugar han sido las nuestras y yo creo que el resultado es muy positivo y hay sintonía entre los grupos parlamentarios”, indicó.

Vegas reconoció, no obstante, las diferencias entre el PSOE y el resto de formaciones y explicó que la comisión busca dotar al texto de garantías jurídicas: “Estamos intentando ser lo más rigurosos posible para que salga un documento que tenga rigor jurídico y que no pueda ser objeto de recurso de amparo”.

El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, afirmó que “los trabajos de la Comisión de Investigación están avanzando a buen ritmo” y mostró su confianza en que pueda alcanzarse “un amplio acuerdo” en torno al dictamen. Pumares valoró que el texto elaborado por la presidenta es “bastante acertado”, más allá de “cuestiones muy concretas y fácilmente corregibles”. Asimismo, acusó al PSOE de rechazar directamente la propuesta y afirmó que socialistas “se autoexcluyen de ese posible consenso”.